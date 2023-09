La policía de La Mesa podría adquirir próximamente un polémico sistema para escanear matrículas

La Junta de Supervisión también recibió información actualizada sobre la contratación de nuevos agentes y los resultados de una encuesta de opinión de la comunidad. La policía de La Mesa pronto podría comprar cámaras para escanear las matrículas de los carros, un sistema ya empleado en El Cajón que los críticos dicen que es ilegal compartir datos a través de líneas...

Durante una reunión mensual el miércoles 20 de septiembre de la Policía de La Mesa Junta de Supervisión, Jefe de Policía Ray Sweeney dijo que el departamento planeaba proponer la compra de un sistema de cámaras de lectura de matrículas de seguridad Flock durante la reunión del Consejo de la Ciudad el 10 de octubre. Si se aprueba, las cámaras serían un sistema de vigilancia adicional al sistema de lector de matrículas montado en vehículos que La Mesa tiene actualmente a través de Vigilant Solutions.

Durante una reunión mensual el miércoles 20 de septiembre de la Policía de La Mesa Junta de Supervisión, Jefe de Policía Ray Sweeney dijo que el departamento planeaba proponer la compra de un sistema de cámaras de lectura de matrículas de seguridad Flock durante la reunión del Consejo de la Ciudad el 10 de octubre. Si se aprueba, las cámaras serían un sistema de vigilancia adicional al sistema de lector de matrículas montado en vehículos que La Mesa tiene actualmente a través de Vigilant Solutions.El sistema, que fue instalado por el Departamento de Policía de El Cajón en julio, envía alertas de delitos en tiempo real a la aplicación de la ley cada vez que las cámaras detectan un vehículo robado o que se sabe que se busca a partir de una base de datos local, estatal o nacional.

“Hemos sido testigos de los numerosos éxitos conseguidos en todo el condado de San Diego, y en todo el país, con el sistema Flock”, declaró Sweeney el viernes 22 de septiembre por correo electrónico. “El avance de la tecnología es un gran activo para la seguridad pública, y el sistema Flock es una herramienta que puede ayudar a nuestros oficiales y detectives a mantener nuestra comunidad segura”.

Según la página de seguimiento de El Cajón, las 40 cámaras del departamento están diseñadas para detectar matrículas y vehículos, pero no rostros, personas, sexo o raza. Los datos se conservan durante 30 días y solo pueden utilizarse con fines policiales, y no pueden utilizarse con fines de inmigración o de aplicación de las normas de tráfico, ni pueden venderse a terceros.

Pero el mes pasado, The San Diego Union-Tribune informó de que la herramienta de vigilancia también comparte datos locales con agencias de otros estados, lo que algunos abogados, defensores de la privacidad y legisladores consideran ilegal. Funcionarios de la ciudad de El Cajón dijeron que no estaban de acuerdo, pero no dieron detalles de por qué.

Hasta el jueves 21 de septiembre, las cámaras de El Cajón habían detectado 896 053 vehículos en los últimos 30 días y, de ellos, 3539 figuraban en una lista de vigilancia estatal o federal.

Los sistemas lectores de matrículas son utilizados por la policía de Escondido, Oceanside, Carlsbad y San Diego, así como por el departamento del sheriff del condado de San Diego. Chula Vista no dispone de cámaras fijas, pero sí de cámaras montadas en los vehículos patrulla. La policía de Coronado ha instalado dos cámaras, pero el jefe de policía Chuck Kaye dijo que el departamento todavía está esperando los permisos para ellas.

Durante la reunión del miércoles, la junta de supervisión también se enteró de los resultados de la segunda encuesta anual de opinión de la comunidad presentado por Dylan Skrah, un estudiante de doctorado de geografía en la San Diego State University.

En comparación con 2022, los participantes en la encuesta de este año presentaron puntuaciones más bajas en promedio en una variedad de preguntas. Estas incluían si creían que los oficiales de La Mesa escuchaban y trataban a todos de manera equitativa y justa, si reaccionaban apropiadamente ante una situación y si rendían cuentas por sus acciones si hacían algo mal.

“La gran conclusión aquí es que todas las puntuaciones disminuyeron de manera significativa”, dijo Skrah, añadiendo que una menor tasa de participación y no tener un foro público durante la encuesta de este año puede haber tenido un impacto en la puntuación global. Los que asisten a foros públicos, dijo, pueden “tener opiniones más favorables que la población general”.

Además de las puntuaciones a la lista de preguntas, la encuesta también incluía declaraciones de los participantes que resumían sus opiniones sobre el Departamento de Policía de La Mesa.

Uno de los participantes, un hombre negro de entre 55 y 65 años, escribió que temía mortalmente por su hijo de 16 años, al que decía poder proteger “de las drogas y las pandillas, pero no de la policía con las armas”.

“Mi mensaje a la policía es que por favor le traten como a su hijo, y le corrijan, le dirijan y le adviertan y le dejen vivir para ser un hombre adulto y responsable. No es un hombre pequeño, sigue siendo un niño”, escribió el hombre.

Mientras tanto, otra participante, una mujer blanca de entre 55 y 65 años que dijo haber vivido en La Mesa durante 30 años, consideró que la policía se había vuelto demasiado indulgente en los años transcurridos desde los disturbios por la justicia social en 2020.

“Vivimos cerca de una intersección y todos los días hay exceso de velocidad y se saltan las señales de alto y nunca hay policías poniendo multas”, escribió. “El tráfico en La Mesa es cada vez peor. No nos sentimos seguros caminando en nuestro (barrio) debido al exceso de velocidad”.

Skrah sugirió que el departamento de comprometerse más con las escuelas para aumentar la participación antes de la encuesta del próximo año, y que se haga más difusión para llegar a los adultos jóvenes, que estaban subrepresentados entre los encuestados.

La reunión del miércoles también incluyó una actualización del departamento por parte del Jefe de Policía Ray Sweeney, que asumió el cargo en 2021.

Sweeney también dijo que el departamento todavía está trabajando para llenar cuatro puestos de oficiales vacíos, pero que debido a algunas nuevas contrataciones, el departamento ahora se ha convertido en un 22% de mujeres.

“Eso es definitivamente algo para que la comunidad se sienta orgullosa, estoy muy orgulloso de ello”, dijo, y agregó que el departamento ahora está buscando ampliar la capacidad de los vestuarios para las oficiales mujeres. “Se están analizando un montón de cosas diferentes, incluida la política de embarazo y cómo cuidar mejor a nuestras empleadas e invitarlas a este mundo que ha sido predominantemente masculino durante muchos años”.

El FBI informa que a partir de 2019, las mujeres representan el 12.8% de los agentes jurados de la ley en los Estados Unidos, pero representan el 27.2% de todos los empleados de las fuerzas del orden.

