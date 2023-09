La película 'Totem' representará a México en los Oscar

“Tótem” de Lila Avilés representará a México para una posible nominación en la categoría de mejor película internacional en los Oscar.

La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) anunció el jueves la elección del filme de Avilés, un retrato familiar mexicano que se ha exhibido en reconocidos festivales internacionales como Berlín y San Sebastián.

La 96a entrega del Oscar, otorgado por la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas, se realizará el 10 de marzo de 2023.México ha sido nominado en nueve ocasiones en la categoría de película internacional, incluyendo los filmes “Biutiful”, de Alejandro G. Iñárritu, y “El laberinto del fauno”, de Guillermo del Toro. En 2019, el país conquistó la codiciada estatuilla internacional de los Premios de la Academia por “Roma” de Alfonso Cuarón.

