La mexicana Sasha Sokol dice que autoridades ratificaron sentencia contra Luis de Llano

Ciudad de México, 27 sep (EFE).- La cantante mexicana Sasha Sokol informó este miércoles que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX) ratificó la sentencia dictada en mayo pasado contra el productor Luis de Llano, acusado de abuso y condenado por daño moral. Explicó que De Llano, de 78 años, apeló la sentencia emitida en su contra el pasado 10 de mayo, pero el TSJCDMX “que revisó la apelación, no sólo confirma la sentencia previamente dictada en su contra, sino que...

La relación entre Sokol y De Llano estuvo en la mirada del público mexicano por años pero el tema cobró fuerza después de que De Llano afirmara durante una entrevista digital, en febrero de 2022, haber tenido una relación con Sokol cuando ella tenía 17 años que, según contó, duró seis meses.

Mediante un mensaje en redes sociales, Sokol indicó que este día concluyó la segunda etapa del proceso legal que inició contra De Llano, quien abusó de ella cuando tenía 14 años, “un proceso legal que -dijo- inicié para buscar justicia por el abuso sexual que viví cuando era menor de edad”.

Después de dichas declaraciones, el 8 de marzo Sasha desmintió a De Llano y aseguró que el tiempo que duró su relación fue de casi cuatro años comenzando cuando ella tenía 14 años y él 39, y ella integraba el grupo Timbiriche y él era su representante.

Casi un mes después, el 6 de abril de 2022, la cantante explicó la situación de abuso sexual que vivió en su infancia a manos de quien en aquel entonces era su representante y le anticipó a De Llano que se verían en los tribunales.

La cantante expuso que la acción responsable de las autoridades judiciales se suma a la reforma realizada al Código Penal Federal —aprobada por unanimidad en el poder legislativo el pasado 11 de septiembre—, la cual establece que “los delitos sexuales en contra de menores a nivel nacional ya no prescriben y por tanto, pueden ser sancionados sin importar el tiempo transcurrido”.

“Los pederastas podrán seguir usando recursos legales para aplazar el cumplimiento de su condena, pero mientras las autoridades sigan cerrándoles las salidas y las víctimas sigamos alzando la voz, serán menos los casos de abuso y más los abusadores condenados”, señaló Sokol.

Además de ser condenado por daño moral, De Llano deberá ofrecer una disculpa pública a Sasha, “abstenerse de volver a hablar de lo sucedido y pagar una indemnización”, dinero, que dijo en mayo la cantante, donará a una organización que apoya a víctimas de violencia y abuso sexual.