La Casa Blanca espera que la Cámara Baja de EEUU elija 'pronto' a su nuevo líder

Union-Tribune en Español- La Casa Blanca confió este martes en que tras la destitución del republicano Kevin McCarthy como líder de la Cámara Baja ese hemiciclo, de mayoría conservadora, elija “pronto” a su sustituto.“La población estadounidense merece un liderazgo que ponga los temas que afectan a sus vidas en el centro”, indicó en un comunicado la portavoz presidencial, Karine Jean-Pierre.

“La población estadounidense merece un liderazgo que ponga los temas que afectan a sus vidas en el centro”, indicó en un comunicado la portavoz presidencial, Karine Jean-Pierre. Biden, en su opinión, “ha demostrado que siempre está dispuesto a trabajar de buena fe con los dos partidos en el Congreso en nombre de los estadounidenses”.“Porque los urgentes desafíos que afronta nuestra nación no pueden esperar, desea que la Cámara de Representantes elija pronto a un presidente”, indicó la portavoz, recalcando que Biden está deseando trabajar con ese nuevo líder y con el Senado para abordar las prioridades de la ciudadanía.

McCarthy, elegido el pasado enero, fue destituido este martes por 216 votos a favor y 210 en contra tras una moción presentada contra él por el también conservador Matt Gaetz, que le reprocha concesiones a los demócratas y una mala gestión.

La presidencia interina quedará ahora en manos del legislador Patrick McHenry, representante del décimo distrito de Carolina del Norte y conocido por haber sido uno de los principales negociadores conservadores del aumento del techo de la deuda nacional, que se rubricó “in extremis” en junio, días antes de que el Tesoro considerara que se iban a agotar las reservas para seguir pagando las cuentas.Trump quiere que se cancelen los futuros debates republicanos tras negarse a participar en ellos

La campaña del expresidente estadounidense Donald Trump pidió al Comité Nacional Republicano que cancele los debates restantes de las primarias presidenciales, con el argumento de que el comité debería concentrarse en derrotar a Joe Biden el próximo año.

