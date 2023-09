López Obrador y Blinken se reunirán la próxima semana en México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, se reunirán el 5 de octubre en Ciudad de México durante la reunión de alto nivel sobre narcotráfico que mantendrán delegaciones de ambos países. El jefe de la diplomacia estadounidense viajará a México acompañado del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y del fiscal general, Merrick Garland, para el Diálogo de Alto Nivel Sobre Seguridad con sus...

El jefe de la diplomacia estadounidense viajará a México acompañado del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y del fiscal general, Merrick Garland, para el Diálogo de Alto Nivel Sobre Seguridad con sus contrapartes mexicanas, anunció este viernes el Departamento de Estado.También estarán la asesora de seguridad de la Casa Blanca Liz Sherwood-Randall, el encargado de Latinoamérica en el Departamento de Estado, Brian Nichols; y el jefe antinarcóticos del Departamento de Estado, Todd Robinson.

El encuentro servirá para discutir la implementación del Entendimiento Bicentenario, la estrategia de seguridad común lanzada por el Gobierno de López Obrador y la Administración de Joe Biden, informó el Departamento de Estado.

Read more:

sdut »

AMLO anuncia visita a Baja California; acudirá a informe de la gobernadora Marina del PilarEl presidente de México, Andrés Manuel López Obrador visitará los siete municipios del 10 al 12 de noviembre

AMLO anuncia visita a Baja California; acudirá a informe de la gobernadora Marina del PilarEl presidente de México, Andrés Manuel López Obrador visitará Baja California en noviembre y asistirá al informe anual de la gobernadora Marina del Pilar Ávila, anunciaron autoridades el jueves.

Ramaswamy fires back at Mexican president in border spat: 'New daddy in town'In a statement made to Fox News Digital, Vivek Ramaswamy took a swipe at Mexico's Andrés Manuel López Obrador over comments he made urging Americans not to back him.

Mexican president criticizes US aid to Ukraine and sanctions on Latin American nations in high-level meetingDuring the start of a high-level U.S.-Mexico meeting in Washington, Mexican President Andrés Manuel López Obrador criticized U.S. aid to Ukraine and economic sanctions.

Blinken picks up guitar for new US music diplomacy pushHe is better known for rallying global support for Ukraine, but US Secretary of State Antony Blinken on Wednesday picked up another favorite tool of diplomacy -- his guitar.

El encuentro tendrá lugar en plena crisis por el tráfico y consumo de fentanilo en Estados Unidos, y pocas semanas después de la extradición del narcotraficante mexicano Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

El jefe de la diplomacia estadounidense viajará a México acompañado del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y del fiscal general, Merrick Garland, para el Diálogo de Alto Nivel Sobre Seguridad con sus contrapartes mexicanas, anunció este viernes el Departamento de Estado.También estarán la asesora de seguridad de la Casa Blanca Liz Sherwood-Randall, el encargado de Latinoamérica en el Departamento de Estado, Brian Nichols; y el jefe antinarcóticos del Departamento de Estado, Todd Robinson.

El encuentro servirá para discutir la implementación del Entendimiento Bicentenario, la estrategia de seguridad común lanzada por el Gobierno de López Obrador y la Administración de Joe Biden, informó el Departamento de Estado.

En el centro de las reuniones estará el asunto del fentanilo, un potente opioide sintético que, según Washington, fabrican los cárteles mexicanos mediante productos químicos comprados en China y luego trafican con él a Estados Unidos, donde el año pasado murieron más de 70.000 personas por sobredosis de esta sustancia.

López Obrador insiste, sin embargo, en que el fentanilo no se produce en México, sino que llega directamente desde el gigante asiático, a pesar de que su Gobierno ha desmantelado varios laboratorios de esta droga.

En las conversaciones sobre seguridad, México exhorta además a Estados Unidos a que frene el tráfico de armas, que suelen acabar en manos del crimen organizado mexicano agravando la violencia en el país.

Como una muestra de cooperación, el Gobierno mexicano avaló el 15 de septiembre la extradición de Ovidio Guzmán a Estados Unidos, donde está acusado de liderar el Cártel de Sinaloa y el tráfico de fentanilo.

Estados Unidos pide ahora la captura y extradición de los oros hijos del Chapo, a los que llama “los Chapitos”.

Paralelamente, Blinken y la secretaria de Comercio de Estados Unidos, Gina Raimondo, se reúnen este viernes en Washington con la canciller mexicana, Alicia Bárcena, y la secretaria de Economía, Raquel Buenrrostro, para el Diálogo de Alto Nivel Económico.