López Obrador anuncia puente aéreo para acelerar evacuación de 764 mexicanos de Israel

El mandatario dijo en su conferencia matutina que ante la escalada de la guerra entre los israelíes y los palestinos México decidió hacer un puente aéreo con un país de Europa “cercano y seguro”, que aún no se ha determinado, para poder sacar rápidamente a unos 764 mexicanos El gobierno mexicano aspira que con el puente aéreo se reduzcan los tiempos de...

Las autoridades enviaron esta semana a Israel dos aeronaves militares que retornaron la noche del miércoles con 287 mexicanos. López Obrador informó que el viernes partirán dos aviones militares hacia Tel Aviv para buscar a más mexicanos.

Read more:

sdut »

{{PageTitle}} Loading news... Failed to load news.

López Obrador asegura que ya son 1000 mexicanos los que buscan salir de IsraelEl presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló este martes que ya suman cerca de 1.000 connacionales que buscan la ayuda del Gobierno mexicano para salir de Israel tras haber quedado atrapados en la guerra que estalló el fin de semana.

López Obrador reporta que 1000 mexicanos aún esperan rescate en IsraelEl presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló este jueves que todavía quedan en Israel unos 1.000 connacionales en espera de ayuda para retornar de ese país que está en guerra con el grupo palestino Hamás desde el sábado pasado.

Israel war: Antony Blinken to visit Israel this weekJack Birle is a breaking news reporter for the Washington Examiner. A 2022 graduate of Villanova University with majors in communication and political science, he has previous journalism experience with the Center Square and as a fellow with the National Journalism Center. He was born in Pennsylvania and grew up in Southern California. Jack is a big fan of L.A. Rams football and Villanova basketball. He is also a believer in the Oxford comma. Follow him on X: j_birle

Houstonians feel the pain of the Israel War: Houston man in Israel speaks outWith the war escalating thousands of miles away, Houstonians are feeling and sharing their pain.

Israel-Hamas war live updates: Blinken to visit Israel; IDF ramps up preparation for offensiveThe Israel Defense Forces are massing troops and artillery close to Gaza, a spokesman said, adding that the barrier on the border has been rebuilt.

Israel-Hamas War Live Updates: Blinken Says 25 Americans Dead, Israel Airstrikes Pummels GazaIsrael's military massed troops on the border with Gaza as airstrikes pummeled the Palestinian enclave in the wake of Saturday's attack by Hamas.