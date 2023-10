Kim aporta 4 hits; Padres vencen 6-1 a Medias Blancas, que llegan a 100 derrotas

Los Medias Blancas de Chicago han perdido 100 juegos en una campaña por primera vez desde 2018, luego que Ha-Seong Kim bateó cuatro hits para conducir el sábado a los Padres de San Diego rumbo a una victoria de 6-1. Jurickson Profar conectó un par de hits y empujó cuatro carreras, en tanto que Ji Man Choi añadió un par de hits, sus primeros con San Diego.

Mike Clevinger (9-9) fue zarandeado con seis carreras en un inning y dos tercios por su antituo equipo. El venezolano Lenyn Sosa logró un jonrón en el octavo capítulo por Chicago.

Por los Padres, los dominicanos Juan Soto de3 3-1 con dos anotadas y una empujada, Fernando Tatis Jr. de 3-0 con una anotada. El venezolano José Azocar de 5-2 con una anotada y cuatro empujadas.

