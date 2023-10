Juez bloquea 2 disposiciones de nueva ley de aborto de Carolina del Norte

Un juez federal bloqueó el sábado la entrada en vigor de dos secciones de la nueva ley de aborto de Carolina del Norte mientras continúa la demanda. La jueza federal de distrito Catherine Eagles emitió una orden para suspender la aplicación de una disposición que exige que los abortos quirúrgicos que se produzcan después de 12 semanas —aquellos en casos de...

La jueza federal de distrito Catherine Eagles emitió una orden para suspender la aplicación de una disposición que exige que los abortos quirúrgicos que se produzcan después de 12 semanas —aquellos en casos de violación e incesto, por ejemplo— se realicen sólo en hospitales, no en clínicas de abortos. De lo contrario, esa limitación habría entrado en vigor el domingo.

Y en la misma orden judicial preliminar, Eagles extendió más allá de su decisión temporal de junio una orden que impedía la aplicación de una regla según la cual los médicos deben documentar la existencia de un embarazo dentro del útero antes de prescribir un aborto con medicamentos.

Judge blocks 2 provisions in North Carolina's new abortion lawBut nearly all of the restrictions approved by the legislature this year aren't being specifically challenged and remain intact.