Jorge Vilda, campeón con España en la Copa Mundial Femenina, es nuevo entrenador de Marruecos

Vilda fue despedido como parte de los cambios en la federación española de fútbol seguidos a la crisis provocada por el beso en los labios que el expresidente Luis Rubiales dio a la jugadora Jenni Hermoso durante la ceremonia de premiación del Mundial en agosto.

Vilda estaba entre los acusados de intentar convencer a Hermoso de que respaldara a Rubiales tras el beso. El entrenador negó haber cometido actos indebidos. Vilda guio a España hacia su primer título en la Copa Mundial de Fútbol Femenino pese a que 15 jugadoras se rebelaron ante él año pasado, exigiendo métodos más profesionales como entrenador.

Read more:

sdut »

{{PageTitle}} Loading news... Failed to load news.

Morocco reportedly hire ex-Spain head coach Jorge Vilda 5 weeks after scandal ousterJorge Vilda, the former head coach of the Spanish women's national team that won the 2023 Women's World Cup nearly two months ago, has been hired as the head coach of Morocco's women's national team, The Athletic reported on Thursday.

Spain's Women's World Cup-winning coach Jorge Vilda takes over Morocco's women's teamThe coach who led Spain to the Women’s World Cup title before being fired weeks later will take over Morocco’s women’s national team.

Australia e Indonesia en conversaciones para presentar candidatura al Mundial 2034Oficiales del fútbol de Australia en Indonesia plantearon la idea de unirse para presentar una candidatura que rivalizará con Arabia Saudí para recibir la Copa Mundial masculina 2034.

Australia e Indonesia en conversaciones para presentar candidatura al Mundial 2034Oficiales del fútbol de Australia en Indonesia plantearon la idea de unirse para presentar una candidatura que rivalizará con Arabia Saudí para recibir la Copa Mundial masculina 2034.

Con o sin Messi, Argentina confía en mantener rumbo ganador en eliminatorias ante ParaguayCon la interrogante sobre el estado físico de su capitán Lionel Messi, Argentina, vigente campeona mundial, buscará seguir en racha ganadora ante un Paraguay que va por su recuperación con nuevo timonel el jueves por la tercera jornada de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026.

Con o sin Messi, Argentina confía en mantener rumbo ganador en eliminatorias ante ParaguayCon la interrogante sobre el estado físico de su capitán Lionel Messi, Argentina, vigente campeona mundial, buscará seguir en racha ganadora ante un Paraguay que va por su recuperación con nuevo timonel el jueves por la tercera jornada de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026.