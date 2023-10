Jodie Foster: “Ésta no es mi época, estoy aquí para apoyar la época de otras personas”

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — En su papel de invitada de honor del Festival Internacional de Cine de Morelia, la actriz estadounidense Jodie Foster habló con humildad sobre su trayectoria y sus perspectivas para una cinematografía con una mayor representación de mujeres y minorías, algo que, dijo, no existía cuando comenzó su carrera siendo niña en la década de 1970.

Al tratarse en su mayoría de hombres, por la época en la que comenzó a laborar, los calificó como “padres y hermanos” que creyeron en ella. Como directora, Foster quien ha realizado filmes como “Money Monster” (“El maestro del dinero”) y “The Beaver” (“El castor”), así como capítulos para series como “Black Mirror” y “House of Cards”, señaló que le gusta crear un ambiente lleno de alegría.

Read more:

sdut »

Jodie Foster en Morelia: “El día que cumples 60 todo se vuelve fantástico”CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Jodie Foster tiene un pequeño secreto que compartir a días de cumplir 61 años. Read more ⮕

Everything We Know About ‘True Detective’ Season 4Your guide to ‘True Detective: Night Country,’ starring Jodie Foster. Read more ⮕

'The Bikeriders' Trailer: Austin Butler, Jodie Comer & Tom Hardy In Biker Drama“From the beginning?” Kathy asks the interviewer. “Yes, please,” he responds. Flash back to 1965 Chicago and the rise of the Vandals. “The was the golden age of bike r… Read more ⮕

Mira Sorvino finds redemption on Celebrity Jeopardy!Mira Sorvino, a Harvard graduate, became just the second actor after Jodie Foster to win both Celebrity Jeopardy! and an Oscar Read more ⮕

Effort to foster racial healing flourishes on college campusesThe phrase “racial healing,” and students sharing plates of tandoori or tikka masala in a college dorm room probably don’t come to mind. Read more ⮕

Baked French Toast with Bananas Foster Sauce RecipeThis is additional taxonomy that helps us with analytics Read more ⮕