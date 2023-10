João Félix regresa a Portugal tras revitalizar su carrera en el Barcelona

Es lo que parece ser tras un puñado de partidos con el Barcelona luego una negociación que se concretó al filo del cierre del cierre del mercado de pases en agosto y después de una frustrante etapa en el Atlético de Madrid.Félix regresa a su natal Portugal, donde el Barcelona enfrentará el miércoles al Porto por la segunda fecha de la fase de grupos de la Liga de Campeones.

Félix regresa a su natal Portugal, donde el Barcelona enfrentará el miércoles al Porto por la segunda fecha de la fase de grupos de la Liga de Campeones. Félix jugó para el Porto cuando era un niño y después — con 15 años — fichó con su clásico rival Benfica. El Atlético se encandiló y se lo llevó en 2019.Nada a gusto con el planteamiento táctico de Diego Simeone, de defender primero antes que atacar, Félix eventualmente fue relegado por el técnico argentino del Atlético y pasó la segunda mitad de la segunda temporada sin hacer ruido en Chelsea.

Al volver al Atlético en el verano, Félix hizo todo lo posible para irse al Barcelona al expresar públicamente que quería jugar bajo las órdenes del equipo de Xavi Hernández. El atacante de 23 años aceptó bajarse el salario para encajar en los límites de gasto de club catalán.

Hasta ahora, la decisión ha sido la correcta para todos.

Félix ha anotado tres goles y se ha entendido bien con sus compañeros desde su debut como azulgrana. Firmó un doblete ante el Amberes en la victoria 5-0 cuando el Barça inició su campaña en la Liga de Campeones el mes pasado.

“Creo que he empezado bien, pero lo más difícil es seguir igual”, dijo Félix el martes. “Para eso estoy trabajando”.

“Mi sueño es marcar en todos los partidos. Donde sea. Puede que sea especial porque tendré amigos y familia en la grada”, añadió.

El partido en el Estádio do Dragão asoma como la prueba más exigente para el Barça en la fase de grupos. Ambos equipos suman tres puntos para liderar el Grupo H. Amberes y Shakhtar Donetsk buscarán sus primeros puntos al medirse en Bélgica el miércoles.NoticiasUnion-Tribune en Español