Israel ataca barrio tras barrio en Gaza en una guerra que podría recrudecerse

Los gazatíes abarrotaban las escuelas de Naciones Unidas y un número cada vez menor de barrios seguros y los grupos humanitarios pidieron la creación de corredores para llevar ayuda a Gaza, advirtiendo que los hospitales, desbordados por los heridos, se estaban quedando sin suministros.

En una nueva táctica, Israel advierte a la población civil para que desalojen los vecindarios antes de arrasarlos en lo que podría ser el preludio de un operativo terrestre. El martes, el ejército dijo a residentes del cercano barrio de al-Daraj que lo evacuaran. Poco después, las explosiones sacudieron el lugar y continuaron durante la noche.

Israel-Gaza War Live Updates: Israel Orders ‘Complete Siege’ of GazaIsrael’s defense minister said the authorities would block deliveries of food, water and fuel into the Gaza Strip. Israeli troops were still fighting Palestinian militants in border areas, two days after an invasion that has left hundreds dead.

Mientras Israel bombardea Gaza, las familias de los rehenes temen por la seguridad de los cautivosJERUSALÉN (AP) — En las horas después de que Hamas se abriera paso por la fortificada cerca de separación y cruzara a Israel desde Gaza, Ahal Besorai intentó con desesperación localizar a su hermana.

Israel-Hamas war: Death toll nears 1,200 as Israel vows complete siege of GazaThe Israeli government has now formally declared war on Hamas.

