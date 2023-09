Instituto del Caucus Hispano del Congreso otorga medalla de excelencia a César Millán

César Millán, conocido como 'el encantador de perros', fue reconocido con la Medalla de la Excelencia en Artes, Entretenimiento, Medios, Música y Deportes por el Instituto del Caucus Hispano del Congreso de EE.UU. César Millán, conocido como “el encantador de perros”, fue reconocido con la Medalla de la Excelencia en Artes, Entretenimiento, Medios, Música y Deportes por el Instituto del Caucus Hispano del Congreso de EE.UU.

(CHCI), informó este lunes su publicista.

Los premios son el galardón más alto que el CHCI entrega a hispanos que contribuyen a la sociedad estadounidense y líderes cívicos. Millán, de 52 años y oriundo de Culiacán (México), alcanzó fama nacional e internacional con su programa televisado desde 2004 a 2012 “El encantador de perros”. Actualmente presenta la serie “Mejor humano, mejor perro” de National Geographic.Tres veces nominado para premios Emmy por series de televisión transmitidas en más de 120 países, Millán, quien llegó de forma indocumentada a Estados Unidos en 1990, es autor de libros y videos muy populares en los que demuestra sus métodos para el entrenamiento de caninos.

Los premios fueron entregados el fin de semana en la Gala Anual de Premios del CHCI, que realizó la cuadragésima sexta edición.

La hermana Norma Pimentel, de los Misioneros de Jesús, y que dirige en la ciudad de Brownsville, Texas, un refugio donde acoge a los migrantes, recibió la Medalla por el Sueño Americano, que resalta los aportes de los hispanos a la educación, la ciencia, y la defensa de los derechos humanos.