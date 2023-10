Icardi y Galatasaray fulminan 3-2 al United en Old Trafford

El delantero argentino había fallado tres minutos antes un cobro de penal que hubiera puesto en ventaja al club turco en su visita a Old Trafford. Pero Icardi definió sensacionalmente tras controlar un balón que el zaguero colombiano Davinson Sánchez cabeceó en su dirección y elevarlo ante el portero Andre Onana que no supo reaccionar.

Fue la sexta derrota del United en 10 partidos esta temporada y la segunda en sus dos primeros compromisos en el Grupo A de la Liga de Campeones.Más duro para Ten Hag es que su equipo estuvo al frente dos veces mediante los goles de Rasmus Hojlund en cada tiempo.

Pero el Galatasaray replicó de inmediato en cada oportunidad, mientras que Casemiro fue expulsado por derribar a Dries Mertens para un penal a los 76 que Icardi no pudo convertir. Hojlund hizo el primero del United a los 17 con un cabezazo desde corta distancia. La ventaja fue efímera, ya que Wilfried Zaha niveló a los 23.

El segundo de Hojlund cayó a los 67 al capitalizar un balón que Sergio Oliveira perdió en el círculo central y luego batir al portero uruguayo Fernando Muslera.