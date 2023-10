Hijo de Biden se declara inocente en juicio por posesión de armas

, el hijo del presidente Joe Biden, se declaró inocente el martes de varias acusaciones federales de posesión de armas que se presentaron al colapsar un anterior acuerdo judicial. El caso iría a juicio en 2024, cuando su padre estará en campaña por su reelección.

Se le acusa de mentir en un formulario acerca de su consumo de drogas en octubre de 2018 con el fin de adquirir un arma que conservó durante 11 días. De resultar culpable, enfrenta una pena de 25 años.

Preguntado por el juez Christopher Burke si comprendía los cargos presentados, respondió, “Sí, su señoría”.Su abogado Abbe Lowell dijo en la corte que su intención es presentar una moción para desestimar los cargos por inconstitucionales.

“El señor Biden se declara inocente de los tres cargos presentados en su contra”, dijo Lowell al juez. Hunter Biden ha reconocido que en ese período en 2018 trataba de superar una adicción a la cocaína crack, pero sus abogados dijeron que no violó la ley.

Read more:

latimes »

Jason Smith says evidence shows Joe Biden 'connected' to Hunter's business dealsHouse Ways and Means Committee Chairman Jason Smith (R-MO) touted the process and results of the impeachment inquiry into Joe Biden, saying recently released evidence shows the president was 'not just aware' but 'connected' to his son Hunter Biden's business deals.

Hijo de Biden se declara inocente en juicio por posesión de armasHunter Biden, el hijo del presidente Joe Biden, se declaró inocente el martes de varias acusaciones federales de posesión de armas que se presentaron al colapsar un anterior acuerdo judicial.

Hunter x Hunter Creator Is Resuming Work on the MangaHunter x Hunter Yoshihiro Togashi appears to have resumed work on his manga after a lengthy hiatus.

Hunter x Hunter's Creator Confirms The Manga Is Returning SoonNew Hunter X Hunter chapters are in the works.

Hunter Biden Might Get Supreme Court's Help on Gun ChargeHunter Biden might get a legal boost from an unlikely source – the conservative-majority U.S. Supreme Court – when he contests his indictment on firearms-related charges, thanks to the reasoning expressed by the justices in their most recent gun rights rulings.

US Supreme Court ruling may help Hunter Biden fight gun chargeHunter Biden, President Joe Biden's son, may get a legal boost from an unlikely source - the conservative-majority U.S. Supreme Court - when he contests his indictment on firearms-related charges, thanks to the reasoning expressed by the justices in their most recent expansion of gun rights.

, el hijo del presidente Joe Biden, se declaró inocente el martes de varias acusaciones federales de posesión de armas que se presentaron al colapsar un anterior acuerdo judicial. El caso iría a juicio en 2024, cuando su padre estará en campaña por su reelección.

Se le acusa de mentir en un formulario acerca de su consumo de drogas en octubre de 2018 con el fin de adquirir un arma que conservó durante 11 días. De resultar culpable, enfrenta una pena de 25 años.

Preguntado por el juez Christopher Burke si comprendía los cargos presentados, respondió, “Sí, su señoría”.Su abogado Abbe Lowell dijo en la corte que su intención es presentar una moción para desestimar los cargos por inconstitucionales.

“El señor Biden se declara inocente de los tres cargos presentados en su contra”, dijo Lowell al juez.

Hunter Biden ha reconocido que en ese período en 2018 trataba de superar una adicción a la cocaína crack, pero sus abogados dijeron que no violó la ley. Las acusaciones como éstas son inusuales, y una corte de apelaciones ha sentenciado que prohibir la posesión de armas por consumidores de drogas viola la Segunda Enmienda constitucional bajo las nuevas normas de la Corte Suprema.

El martes, el juez observó que Hunter Biden se ha sometido reiteradamente a análisis de drogas y ha dado negativo.

Los abogados de Hunter Biden sugieren que los fiscales han cedido a presiones de políticos republicanos, que dicen que el hijo del presidente obtuvo un acuerdo judicial favorable, y que las acusaciones obedecen a presiones políticas.

A mediados de año, Hunter Biden aceptó declararse culpable de delitos impositivos menores y habría evitado las acusaciones por posesión de armas si no violaba la ley durante dos años. Fue la culminación de años de indagaciones de fiscales federales en los negocios de Biden hijo y el acuerdo hubiera evitado un juicio y semanas de titulares en los diarios al acercarse la elección.

El acuerdo colapsó cuando el juez que debía ratificarlo presentó una serie de dudas.