Hernández sonó jonrón de 3 carreras, Dodgers vencen 5-2 a Gigantes, en posible despedida de Crawford

NoticiasBrandon Crawford de los Gigantes de San Francisco agradece a la multitud luego de ser sustituido en la novena entrada del juego ante los Dodgers de Los Ángeles, en San Francisco. Domingo 1 de octubre de 2023. (AP Foto/John Hefti)Brandon Crawford salió de la lista de lesionados para jugar el que posiblemente fue el último juego de sus 13 temporadas con los Gigantes, y el puertorriqueño Kiké Hernández arruinó la posible despedida del veterano al conectar un cuadrangular de tres carreras para guiar el domingo a los Dodgers de Los Ángeles a la victoria por 5-2 sobre los Gigantes de San Francisco.

Por los Dodgers, Hernández de 4-1, una anotada y tres remolcadas. El dominicano Amed Rosario de 4-1, una anotada y una impulsada.Noticias