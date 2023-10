He cómo hacer senderismo con tu perro y cómo hacerlo con seguridad

Pero ir de excursión con un perro implica algo más que ir solo al parque con la correa. Hay algunos preparativos que pueden ayudar a que una excursión al aire libre se desarrolle sin problemas. Para empezar, no todos los senderos son aptos para perros. Y si es la primera vez que vas de excursión con tu perro, tendrás que tener en cuenta cuánto puede aguantar.

Pero ir de excursión con un perro implica algo más que ir solo al parque con la correa. Hay algunos preparativos que pueden ayudar a que una excursión al aire libre se desarrolle sin problemas. Para empezar, no todos los senderos son aptos para perros. Y si es la primera vez que vas de excursión con tu perro, tendrás que tener en cuenta cuánto puede aguantar. Además, hay consideraciones de seguridad, como la fauna salvaje, las plagas y las plantas potencialmente peligrosas. 'Algunas cosas que intento tener en cuenta al seleccionar un lugar para hacer senderismo con perros son las oportunidades de sombra y agua; el acceso, la popularidad y la probabilidad de aglomeraciones; la anchura del sendero; y el terreno', dice Marjorie Anderson, gerente de la tienda REI de Woodland Hills. 'Aunque algunos perros pueden enfrentarse a casi cualquier cosa, mi experiencia más reciente es ir de excursión con un perro mayor y un cachorro de 9 meses: energías muy diferentes, y ambos requieren pensar un poco más en la ubicación a la hora de ir de excursión'. Anderson tiene sus propios lugares favoritos para hacer senderismo, dependiendo de la situación; todos los lugares se pueden encontrar con un poco de ayuda de los buscadores de internet. Si no te importa mojarte, dice que las cataratas Switzer, junto a la autopista Angeles Crest, en el Bosque Nacional de los Ángeles, en Tujunga, cerca de Pasadena, es una gran excursión que incluye muchos cruces de arroyos por el camino para mantener fresco a tu cachorro. 'Este sendero puede ser muy popular, por lo que recomiendo ir a primera hora de la mañana para conseguir estacionamiento', aconseja. 'Si prefieres no estar solo o te estás acostumbrando a ir de excursión con tu perro, ésta es una gran excursión de transición en la que tu perro puede conocer a otras personas sin dejar de estar al aire libre'. Un sendero popular como éste también significa una menor probabilidad de tener que preocuparse por cosas como serpientes y otros problemas que tu perro pueda encontrar accidentalmente en el borde del sendero, dice. 'El tráfico a pie suele mantenerlos más alejados, y el sendero está muy bien mantenido'. En las montañas de Santa Mónica, el Cañón del Solsticio, junto a Corral Canyon Road y la autopista de la Costa del Pacífico, en Malibú, es otro de los favoritos de Anderson. Hay postes informativos con datos históricos a lo largo de esta ruta, y gran parte de ella sigue también un arroyo. 'Aunque parte de la ruta está expuesta, el resto, cerca del arroyo, está a la sombra', dice. 'Este sendero ofrece un gran término medio entre un desafío expuesto y un agradable paseo a la sombra con los sonidos del agua'. Si tienes un perro muy activo y experimentado y te consideras preparado para algo un poco más intenso, viajar al norte de Riverside al Sendero del Cañón Icehouse en el Monte Baldy ofrece un gran desafío físico con unas vistas asombrosas como recompensa. Este sendero puede conducir a múltiples zonas dependiendo de la aventura que elijas. Desde este punto de inicio del sendero se puede acceder a varios picos montañosos, o puedes decidir simplemente dirigirte a un recorrido más corto en el campamento Cedar Glen, un pequeño campamento de mochileros donde a menudo encontrarás el lugar para ti solo. O dirígete al Icehouse Canyon Saddle, que ofrece magníficas vistas sin tener que subir más. 'Puedes ver la impresionante vista del monte Baldy desde muchos de estos puntos', dice. 'Esta zona puede estar expuesta a veces y no ofrece las ventajas de los arroyos y el agua, por lo que es increíblemente importante que te asegures de llevar agua suficiente para ti y para tu perro mientras afrontas algunas pendientes desafiantes aquí. Ten en cuenta que esto significa que tendrás que llevar peso extra en algunas pendientes pronunciadas. 'Los senderos también son más estrechos', añade. 'Si estás empezando con tu perro o tienes un perro más mayor o más joven, te recomiendo que empieces con algunas de las otras excursiones mencionadas y vayas subiendo hasta llegar a los de esta zona'. Moriah Quinn, especialista en ventas de REI en Woodland Hills, que practica senderismo con el husky siberiano Ranger, dice que sus excursiones favoritas por el sur de California suelen estar menos concurridas. 'Muchas de las excursiones populares para perros son muy concurridas, con muchos excursionistas y perros, lo cual es estupendo, pero lo que más nos gusta a mi perro y a mí es disfrutar juntos de la paz de la naturaleza', dice Quinn. Uno de los mejores lugares para hacer senderismo de Quinn es Paramount Ranch, en las montañas de Santa Mónica, que tiene muchas opciones de senderos diferentes para elegir cada vez tu propia aventura. 'También es muy tranquilo y normalmente solo vemos uno o dos grupos de visitantes', dice Quinn. 'Esto significa que vemos más fauna y exploramos las hermosas vistas en soledad'. Está en Agoura Hills y a solo 10 minutos de la autopista 101, pero una vez en el parque, te sientes completamente aislado en las exuberantes colinas, los ondulantes riachuelos y el canto de los pájaros.' Ash Miner, adiestradora canina y especialista en comportamiento en el condado de Orange (IntuitiveChoiceK9.com), practica el senderismo con sus propios perros en el sur de California desde 2010 y profesionalmente desde 2011. Ofrece excursiones de adiestramiento Nature Venture a sus clientes de adiestramiento canino. 'Vamos a parques regionales locales para trabajar los paseos de descompresión, los paseos sin correa, la socialización y los modales en general en público si la reactividad es un problema', explica. Sus lugares de excursión favoritos son el Parque Regional O'Neill en Trabuco Canyon, el Parque Regional Irvine y el Parque Regional Santiago Oaks en Orange, el Parque Serrano Creek en Lake Forest y el Cañón Black Star en Silverado. También le gusta el Bosque Nacional de Cleveland, sobre todo el Maple Springs Trailhead en Silverado, y Morgan Trailhead y San Juan Loop Trail en Lake Elsinore. 'Suelo alejarme del Bosque Nacional de Cleveland cuando llega la primavera a causa de las garrapatas, pero es fabuloso en los meses más fríos', dice. 'Me gustan mucho estos parques porque admiten perros, tienen mucho espacio en caso de que los perros con los que trabajo sean reactivos, estupendos senderos con bichos para olfatear, perseguir y enriquecerse y, en las estaciones lluviosas, hay un arroyo por el que los perros pueden jugar'. Una vez que hayas decidido dónde ir, hay cosas que debes tener en cuenta por motivos de seguridad. Miner señala que los senderos que frecuenta suelen permitir el paso de caballos y ciclistas. 'Aunque las señales de los senderos dicen que todo el mundo debe ceder el paso a los caballos, y los ciclistas a los excursionistas, en realidad no funciona así, según mi experiencia', dice. 'Permite que ciclistas y caballos pasen manteniéndote a la derecha, y practica la postura sentada mientras recompensas el buen comportamiento con algunas golosinas'. El estiércol de caballo también puede ser letal si los caballos acaban de ser desparasitados, así que mantén a tu perro alejado de él. 'Todas estas zonas son solo para perros con correa, por ley, así que no dejes que tu perro vaya sin correa y, sobre todo, no dejes que se acerque a otros perros con correa', dice. 'No alimentes a los animales, pero lleva mucha agua y un cuenco plegable. A mí me encanta ir de excursión con un cinturón de manos libres'. Además, ten cuidado con las serpientes de cascabel, sobre todo en las zonas soleadas. Si ves una, no te acerques y déjale una zona amplia para que pase. (Esto puede parecer obvio, pero solo por si acaso: Si se enrosca, va a atacar. Si te ignora, no pasa nada). Miner aconseja que las serpientes topo, racer y rey suelen ser bastante dóciles e inofensivas, pero dales espacio para que se alejen de tu perro por su propia seguridad. Por tu propia seguridad, aprende a identificar el roble venenoso y no toques las hojas ni las ramas. En invierno, los palos pueden estar libres de hojas pero seguir produciendo una reacción. 'Los perros son inmunes en su mayoría, así que no te preocupes si lo huelen o lo tocan', dice. No ocurre lo mismo con las palmeras sagú, a menudo utilizadas en jardinería. 'No dejes que los perros ni siquiera mastiquen nada de una palmera sagú', dice. 'Pueden ser letales solo por contacto con la saliva, ni siquiera por ingestión directa'. Miner aconseja utilizar una toalla para limpiar a todo el mundo antes de volver al auto para evitar llevar garrapatas a casa. Busca garrapatas en la toalla y sacúdela, luego coloca la toalla en su propia bolsa de plástico. Además, vigila los signos de insolación o sobrecalentamiento observando la lengua de tu perro para ver si se hincha y se encrespa, la velocidad e intensidad del jadeo, la pérdida de color de las encías, la ingesta de agua y el entrecerrar de ojos en caso de estrés. 'Los perros al borde pueden tambalearse, insistir en tumbarse o intentar cavar un nido en un lugar sombreado para refrescarse', dice. La Dra. Ilana Halperin, jefa del servicio de Medicina Comunitaria de la UC Davis Veterinary Medicine, dice que los perros no regulan su temperatura tan bien como los humanos, por lo que incluso en condiciones en las que nosotros sentimos calor pero estamos bien, los perros pueden correr riesgo. 'El riesgo es mayor en los perros con sobrepeso, en los que no están acostumbrados a este nivel de actividad física y en las razas braquicéfalas', dice. (Las razas braquicéfalas tienen cráneos anchos y narices cortas, como los carlinos y los bulldogs). Un golpe de calor puede ser mortal, por lo que aconseja estas precauciones Lleva mucha agua. Haz muchos descansos. Camina a la sombra siempre que sea posible. Averigua si un chaleco o pañuelo refrescante es adecuado para tu perro. Y considera la posibilidad de no salir de excursión en días calurosos. Intenta salir a primera hora de la mañana o al atardecer, cuando hace más fresco. También es buena idea comprobar si tu perro tiene colas de zorro después de las excursiones. Las colas de zorro son semillas de hierba puntiagudas y con pequeñas púas en el exterior. Esto significa que pueden perforar la piel con el extremo puntiagudo y las púas hacen que se adhieran. 'Pueden avanzar a través de la piel y desplazarse por los tejidos, arrastrando consigo bacterias y causando infecciones', dice Halperin. Otra cosa a tener en cuenta: las patas de tu cachorro. Halperin advierte que caminar por superficies rugosas puede causar laceraciones o ampollas y abrasiones en las almohadillas de las patas. Considera la posibilidad de adiestrar a tu perro para que lleve escarpines bien ajustados y revisa sus patas con regularidad. 'Entre los beneficios del senderismo están la actividad física, la estimulación mental y el tiempo de vinculación entre el perro y el hombre', dice Halperin. 'Si eres consciente de los riesgos potenciales y tomas medidas para administrarlos, el senderismo es una actividad maravillosa para hacer con tu perro'.

