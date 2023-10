Guionistas de Hollywood aprueban contrato que puso fin a su huelga

El Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (WGA por sus siglas en inglés) anunció el lunes que el 99% de sus 8.525 miembros votaron a favor de ratificar el acuerdo.

Los líderes del gremio de guionistas instaron a los estudios a acceder a las demandas de los actores y dijeron que sus integrantes harían protestas junto a ellos hasta que se llegue a un acuerdo. El nuevo contrato de los guionistas vence el 1 de mayo de 2026. Después de negociaciones en las que participaron directamente los jefes de Disney, Netflix y Warner Bros.

Guionistas de Hollywood aprueban contrato que puso fin a su huelgaLOS ÁNGELES (AP) — Los guionistas de Hollywood votaron casi por unanimidad para aprobar el acuerdo contractual alcanzado por sus líderes sindicales, que puso fin a casi cinco meses de huelga, mientras que los actores continúan en negociaciones para encontrar una salida a su propio paro laboral.

