Grifo devuelve a Friburgo a la senda triunfal en la Bundesliga tras vencer a Augsburgo

Friburgo, quinto en la temporada pasada, empezó la campaña actual con victorias ante Hoffenheim y Werder Bremen. Pero luego perdieron ante Stuttgart y Borussia Dortmund antes de empatar frente a Eintracht Frankfurt.Grifo abrió la cuenta frente al Augsburgo desde el punto penal a los cinco minutos tras una falta del defensa brasileño Iago sobre Rolland Sallai.

Grifo abrió la cuenta frente al Augsburgo desde el punto penal a los cinco minutos tras una falta del defensa brasileño Iago sobre Rolland Sallai.Phillip Tietz tuvo una gran oportunidad para empatar poco después, pero por lo demás hubo escasas oportunidades para ambos equipos.

Hubo una breve pausa al inicio del segundo tiempo a causa de la pirotecnia desplegada desde el sitio donde se encontraban los hinchas de Augsburgo, algo que podría decirse que afectó más a su equipo al demorarse un tiro libre de Ruben Vargas desde una posición prometedora.

Grifo envió el tiro de esquina que cabeceó Philipp Lienhart al primer palo para el 2-0 a los 56 minutos.

Más temprano, el recién ascendido Darmstadt venció 4-2 a Werder Bremen para su primera victoria desde su regreso a la máxima división.