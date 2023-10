Grand slam de Larnach lleva a Mellizos a triunfo 14-6 sobre Rockies

Trevor Larnach disparó el primer grand slam en su carrera, uno de los cuatro vuelacercas de los Mellizos de Minnesota, ya clasificados a los playoffs, que arrollaron el sábado 14-6 a los Rockies de Colorado. El dominicano Elehuris Montero, Sean Bouchard y Brenton Doyle consiguieron sendos vuelacercas por los Rockies (58-103), que no llegarán a los 60 triunfos, algo que no había ocurrido en los 31 años de historia del club.

Chris Paddock (1-0) se llevó el triunfo. La derrota fue para Karl Kauffmann (2-5).

Por los Mellizos, el puertorriqueño Willi Castro de 4-1 con una anotada, Christian Vázquez de 5-2 con una anotada y una empujada. El colombiano Donovan Solano de 3-1 con dos anotadas.

