Gran Bretaña investiga dominio de Amazon y Microsoft de la tecnología de nube

El regulador británico Ofcom anunció el jueves que un estudio de un año sobre el mercado de servicios de telecomunicación halló características que podrían perjudicar la competencia. Las empresas británicas se están topando con obstáculos cuando tratan de cambiar o combinar servicios, aseveró. La tecnología de nube es el almacenamiento de datos en servidores remotos en internet, como por ejemplo fotos, emails o software. Se ha convertido en un servicio vital para muchos negocios, que así evitan la compra de costosos equipos o inmuebles y administran sus propios centros de datos. Ofcom le pidió al regulador antimonopolio del Reino Unido, la Autoridad de Competencia y Mercados, inspeccionar más a fondo el mercado de la tecnología de nube, que asciende a unos 7.500 millones de libras (9.000 millones de dólares). La Autoridad indicó que abría una pesquisa exhaustiva que se espera concluya en abril de 2025. “Algunos negocios del Reino Unido nos han dicho que temen que se está haciendo muy difícil cambiar o combinar proveedores, y se desconoce si la competencia está funcionando bien”, declaró en una nota de prensa Fergal Farragher, director de Ofcom a cargo del estudio. “Por lo tanto, le hemos pedido una mayor investigación a la Autoridad a fin de asegurarnos de que los clientes sigan beneficiándose de la tecnología de nube”. Ofcom se dijo consternado por la posición de Amazon y Microsoft, que juntos dominan entre el 70% y el 80% del mercado. Google cuenta con entre el 5% y el 10%, y otras empresas se dividen el resto. Amazon Web Services, la división de Amazon dedicada a la tecnología de nube, señaló que está en desacuerdo con los hallazgos de Ofcom, que según dijo “están basados en una falta fundamental de comprensión en cuanto a cómo funciona el sector de informática y tecnología, y los servicios y descuentos que existen”. “La nube ha hecho el cambio de proveedores más fácil que nunca. Cualquier intervención inmerecida podría acarrear consecuencias no intencionales a clientes y competidores”, declaró la compañía en un comunicado. Ambas compañías dijeron que cooperarán constructivamente con la Autoridad. “Estamos comprometidos a asegurar que el sector de la tecnología de nube en el Reino Unido siga siendo innovador, competitivo y promotor del crecimiento económico”, indicó Microsoft en un comunicado.

