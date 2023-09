Gobierno de Biden presenta plan para capacitación de trabajadores

El gobierno del presidente Joe Biden presentará en las próximas horas un plan para la capacitación de los trabajadores, cuando la baja tasa de desempleo, del 3,8%, y años de poca inversión han provocado una escasez de mano de obra en fábricas, construcción y otros sectores. Como parte del paquete de rescate pandémico de 2021, gobiernos estatales y locales han asignado 11.000 millones de dólares a la capacitación laboral.

El dinero debe gastarse antes del fin de 2026 y el gobierno federal trata de garantizar que las inversiones den los resultados prometidos.“Esta es una oportunidad para invertir por una vez en una generación en las destrezas y el bienestar de los trabajadores en sus localidades, una inversión que cosechará beneficios mucho más allá de la recuperación pandémica”, indicó la funcionaria del Tesoro Veronica Soto en un borrador de declaraciones al que tuvo acceso The Associated Press.

El cuadernillo de ocho páginas, emitido junto con las declaraciones, describe posibles modelos que el gobierno federal cree que los gobiernos estatales y locales pueden seguir. El documento los alienta a utilizar programas registrados de aprendizaje cuyas inscripciones se han duplicado con creces durante la última década para alcanzar los 607.509 aprendices en actividad, según el Departamento de Trabajo.

La falta de trabajadores ha sido motivo de insatisfacción para algunos empleadores, que aumentaron sus inversiones en nuevas fábricas y proyectos de construcción cuando Biden sancionó la ley de financiación de infraestructura, semiconductores y el viraje hacia las fuentes de energía renovables. Conseguir empleados para ocupar los puestos de los jubilados también ha sido un problema.

Se han asignado fondos a colegios comunitarios: Oklahoma ha asignado 80 millones de dólares para la ampliación de sus programas de formación de personal de enfermería. Connecticut invierte 19,5 millones de dólares para asesoría de estudiantes de colegios comunitarios, un programa que ha mejorado las calificaciones de los estudiantes y llevado a más de ellos a finalizar sus estudios.