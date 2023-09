Getty Images lanza generador de imágenes con inteligencia artificial

Cualquiera que busque una hermosa fotografía de un paisaje desértico puede encontrar muchas opciones en el archivo fotográfico de Getty Images. La empresa con sede en Seattle está adoptando un enfoque doble ante la amenaza y la oportunidad que la inteligencia artificial representa para su negocio.

Primero, demandó a un importante proveedor de imágenes generadas por inteligencia artificial a principios de este año por lo que alegó fue una “infracción descarada” de la colección de imágenes de Getty “a una escala asombrosa”.Pero el lunes, también se unió al pequeño pero creciente mercado de creadores de imágenes con inteligencia artificial con un nuevo servicio que permite a sus clientes crear imágenes novedosas basadas en la vasta biblioteca de fotografías de Getty tomadas por humanos.

La diferencia, dijo Craig Peters, director general de Getty Images, es que este nuevo servicio es “comercialmente viable” para clientes empresariales y “no se entrenó en la internet abierta con imágenes robadas”.

Operan exitosamente a la actriz Sophia Loren tras una fractura en la pierna

Read more:

latimes »

Getty Images lanza generador de imágenes con inteligencia artificialCualquiera que busque una hermosa fotografía de un paisaje desértico puede encontrar muchas opciones en el archivo fotográfico de Getty Images.

Getty Images Makes U-Turn as it Launches its Own AI Image GeneratorIt is the last of the major photo agencies to embrace AI.

Getty made an AI generator that only trained on its licensed imagesGenerative AI by Getty Images offers copyright indemnification to users.

Getty Changes Tune on AI, Reveals Art Generator Trained on Its Own ImagesThe company is currently in the midst of a lawsuit against Stability AI over its use of Getty images for training AI.

Getty is going to offer AI-generated images after allGetty is officially getting into the AI image business, after banning AI art a year ago.

Photo giant Getty took a leading AI image-maker to court. Now it's also embracing the technologyGetty Images has a huge collection of stock photographs. But now it also has an artificial intelligence image-generator to make new images on the spot.

Pero supongamos que, en cambio, está buscando una toma de gran angular de un “cactus saguaro de plástico color rosa intenso con grandes brazos que sobresalen, rodeado de arena, en un paisaje al amanecer”. Getty Images afirma que ahora se le puede pedir a su generador de imágenes de inteligencia artificial que cree una en el acto.

La empresa con sede en Seattle está adoptando un enfoque doble ante la amenaza y la oportunidad que la inteligencia artificial representa para su negocio. Primero, demandó a un importante proveedor de imágenes generadas por inteligencia artificial a principios de este año por lo que alegó fue una “infracción descarada” de la colección de imágenes de Getty “a una escala asombrosa”.Pero el lunes, también se unió al pequeño pero creciente mercado de creadores de imágenes con inteligencia artificial con un nuevo servicio que permite a sus clientes crear imágenes novedosas basadas en la vasta biblioteca de fotografías de Getty tomadas por humanos.

La diferencia, dijo Craig Peters, director general de Getty Images, es que este nuevo servicio es “comercialmente viable” para clientes empresariales y “no se entrenó en la internet abierta con imágenes robadas”.

Operan exitosamente a la actriz Sophia Loren tras una fractura en la pierna

La leyenda del cine Sophia Loren se recupera de una exitosa cirugía tras sufrir una fractura en la pierna después de caer en su casa en Suiza, dijo el lunes una agente de la actriz italiana de 89 años.

Peters lo comparó con algunos de los pioneros en imágenes generadas por inteligencia artificial, como DALL-E, Midjourney y Stability AI de OpenAI, creador de Stable Diffusion.

“Tenemos inquietudes con esos servicios, cómo se construyeron, sobre qué se construyeron, cómo respetan o no los derechos de los creadores, y cómo realmente alimentan los deepfakes (ultra falsos) y otras cosas por el estilo”, dijo Peters en una entrevista.

En una demanda presentada a principios de este año en un tribunal federal de Delaware, Getty alegó que Stability AI, con sede en Londres, copió sin permiso más de 12 millones de fotografías de su colección, junto con los pies de foto y metadatos, “como parte de sus esfuerzos por construir un negocio competitivo”.

Getty dijo en la demanda que tiene derecho a una indemnización de hasta 150.000 dólares por cada obra infringida, una cantidad que teóricamente podría sumar 1,8 billones de dólares. Stability busca desestimar o avanzar el caso, pero no ha respondido formalmente a las acusaciones subyacentes.

Peters detalló que el nuevo servicio, llamado Generative AI de Getty Images, surgió de una colaboración de larga data con Nvidia, empresa de tecnología californiana y fabricante de chips. La colaboración, asegura Peters, precedió a las demandas legales contra Stability AI y está creada a través de Edify, un modelo de la división de IA generativa de Nvidia, Picasso.