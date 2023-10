Garoppolo sale del protocolo de conmoción, será titular cuando Raiders reciban a Packers

Garoppolo pudo entrenar sin restricciones el viernes por primera vez desde que se lesionó. El mariscal de campo se había ausentado un partido a causa de la conmoción. No apareció el domingo durante la derrota por 24-17 en su visita a los Chargers de Los Ángeles. El novato Aidan O’Connell fue el titular. “Fue complicado, pero es lo que es”, dijo Garoppolo.

Fue evaluado por una posible conmoción después del encuntro. “Hubo algunos golpes en ese partido, por lo que pudo ser cualquiera de ellos”, reconoció Garoppolo. “Pero en realidad justo después del partido, los doctores me sujetaron y comenzó el proceso y lo siguiente que supe es que ya estaba dentro del protocolo.

