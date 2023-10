Gaetz intentará destituir a McCarthy como presidente de cámara baja de EEUU

Gaetz, desde hace mucho tiempo acérrimo rival de McCarthy, dijo en entrevista para programa “State of the Union” de la cadena CNN que McCarthy incurrió en una “grave y flagrante violación” de acuerdos a los que llegó con los...

La respuesta de McCarthy: “Que así sea. Inténtenlo. Terminemos con esto y comencemos a gobernar”, dijo en el programa “Face the Nation” de CBS.Ningún presidente de la Cámara de Representantes ha sido destituido de tal manera en la historia. Podrían surgir votaciones de procedimiento para anular el intento, o podría convocarse a una votación en el pleno para decidir si McCarthy, republicano por California, debe seguir en el cargo.

“Creo que tenemos que arrancar la curita de una vez”, declaró Gaetz, republicano por Florida “Creo que tenemos que conseguir un nuevo liderazgo que pueda ser confiable”. McCarthy tiene el apoyo de la gran mayoría de los republicanos en la cámara baja, pero debido que a los republicanos tienen una leve mayoría en esa instancia, podría verse obligado a depender de los votos de los demócratas para seguir en el puesto.

“La única manera de que Kevin McCarthy sea presidente de la Cámara de Representantes al final de la próxima semana es que los demócratas lo rescaten”, señaló Gaetz.

En contra de eso, el representante Mike Lawler, republicano por Nueva York, habló de la “diatriba delirante” de Gaetz. Lawler dijo en el programa “This Week” de ABC que Gaetz actuaba por “razones políticas personales”.

Las reglas de la Cámara de Representantes permiten que cualquier legislador —demócrata o republicano— presente una “moción para dejar vacante la presidencia”, esencialmente un intento para expulsar al presidente de la cámara baja mediante una resolución privilegiada.

En enero, McCarthy, al tratar de apaciguar a algunos miembros de la extrema derecha cuando luchaba por obtener sus votos para presidente de la Cámara, acordó conceder a tan solo cinco miembros republicanos la posibilidad de iniciar una votación para destituirlo. Pero cuando eso no fue suficiente para sus detractores, aceptó reducir ese umbral a uno —el sistema que históricamente ha sido la norma.

Quienes proponen permitir que un solo legislador presente la moción dijeron que promueve la rendición de cuentas, destacando su larga historia en la Cámara de Representantes. El último uso de la moción fue en 2015, cuando el entonces congresista Mark Meadows, de Carolina del Norte, un republicano que más tarde se convirtió en jefe de gabinete de la Casa Blanca del presidente Donald Trump, presentó una resolución para declarar vacante el cargo de presidente de la cámara baja. Dos meses después, Boehner, republicano por Ohio, anunció que dimitiría.