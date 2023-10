Gaetz dice que intentará destituir a McCarthy y pide nuevos líderes republicanos

Gaetz, acérrimo rival de McCarthy, aseguró que éste incurrió en una “grave y flagrante violación” de acuerdos a los que llegó con los diputados republicanos en enero cuando fue elegido presidente de la cámara baja.

Gaetz, acérrimo rival de McCarthy, aseguró que éste incurrió en una “grave y flagrante violación” de acuerdos a los que llegó con los diputados republicanos en enero cuando fue elegido presidente de la cámara baja. Por lo tanto, dijo Gaetz, presentará “una moción para declarar vacante la presidencia” como lo permiten las normas legislativas.

Ningún presidente de la Cámara de Representantes ha sido destituido de tal manera en la historia. Podrían surgir votaciones de procedimiento para anular el intento, o podría convocarse a una votación en el pleno para decidir si McCarthy debe seguir en el cargo.“Creo que tenemos que arrancar la curita de una vez”, declaró Gaetz al programa “State of the Union” de CNN. “Creo que tenemos que conseguir un nuevo liderazgo que pueda ser confiable”.

McCarthy tiene el apoyo de la mayoría de los republicanos en la cámara baja, pero debido que a los republicanos tienen una leve mayoría en esa instancia, podría tener que depender de votos de los demócratas para seguir en el puesto.