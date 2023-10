Gael García Bernal presidirá el jurado de la 18ª Fiesta del Cine de Roma

El jurado estará compuesto por la actriz británica Sarah Gavron, el guionista finlandés Mikko Myllylahti, el actor francés Melvil Popupaud y la actriz italiana Jasmine Trinca, explicaron en un comunicado.

El jurado internacional presidido por García Bernal deberá elegir la película ganadora de la única sección competitiva, “Progressive Cinema”, que incluye numerosos títulos de varios géneros y estilos, desde ficción hasta documentales y obras de animación.

La Fiesta del Cine romana también prevé la asignación de un Premio del Público, votado por la audiencia, así como un galardón a la Mejor Ópera Prima y a la Mejor Comedia, estos dos últimos otorgados entre todas las secciones del festival cinematográfico. headtopics.com

La decimoctava edición del certamen estará dedicada a la actriz romana Anna Magnani, de la que se acaba de cumplir 50 años de su fallecimiento, icono del neorrealismo y estrella de “Roma, città aperta” (1945) de Roberto Rossellini.

Pero también incluirá en su catálogo numerosos documentales sobre la historia del cine, con especial recuerdo a la “divina” Maria Callas, nacida hace cien años.

Read more:

sdut »

Gael Garcia Bernal to Head Rebooted Rome Film Festival Jury –– Global BulletinGael Garcia Bernal is set to preside over the jury of the upcoming Rome Film Festival.

12 Bernal Heights restaurants worth visitingFrom innovative fine dining restaurants to hole-in-the-wall joints, this SF neighborhood...

Eat tacos for a good cause at Tito's Fiesta MexicanaCalifornia Live contributor Vicki Johnson gets a sneak peek at Tito’s Fiesta Mexicana, a traditional Mexican Fiesta in celebration of National Taco Day and National Vodka Day. All of the proceeds from the event will be donated to the Culver City Arts Foundation.

'Star Trek' actor Patrick Stewart opens up about his greatest regret, iconic career in new memoirPatrick Stewart's new memoir, 'Making It So: A Memoir,' will be released Tuesday.

Daniel Radcliffe Remembers Late Dumbledore Actor Michael GambonDaniel Radcliffe recently paid tribute to Michael Gambon, the actor who played Dumbledore in the latter half of the Harry Potter franchise.