Funcionarios alemanes allanan propiedades de un ciudadano ruso sancionado

La Unión Europea sancionó y congeló los activos del ciudadano ruso, que no fue identificado, señalaron funcionarios aduaneros alemanes. La UE, Estados Unidos y otras naciones occidentales han impuesto sanciones contra Rusia en respuesta a su guerra en Ucrania. Las medidas incluyen la prohibición de viajar y la congelación de activos de una serie de miembros del gobierno del Kremlin y de ciertos empresarios. “Debido a motivos tácticos relacionados con la investigación, no se puede ofrecer más información', dijeron las autoridades aduaneras. Se incautaron varios autos de lujo en una villa en el lago Tegernsee, en Rottach-Egern, según reportó la agencia noticiosa alemana dpa. En septiembre de 2022, una unidad especial con unos 250 agentes de policía allanó dos docenas de propiedades en toda Alemania vinculadas al oligarca Alisher Usmanov, un estrecho aliado del presidente Vladímir Putin, bajo sospecha de lavado de dinero y violación de las sanciones de la UE.

