Freeman llega a 100 producidas, Dodgers vencen 8-2 a Rockies y van rumbo a 100 triunfos

Freddie Freeman conectó un cuadrangular de tres carreras para llegar a 100 producidas en la temporada por cuarta vez, y los Dodgers de Los Ángeles superaron 8-2 a los Rockies de Colorado el miércoles, con lo que dieron otro paso rumbo a su tercera temporada consecutiva con 100 victorias. Sus compañeros Mookie Betts (106) y Max Muncy (104) han llegado a las 100 producidas en el año y J.D. Martínez cuenta con 98.

Con marca de 98-60, los Dodgers solamente necesitan dividir victorias en sus últimos cuatro partidos para ser el primer equipo con tres temporadas de 100 triunfos desde los Astros de Houston de 2017 a 2019. Después del último juego de la serie del jueves, los Dodgers cierran en San Francisco.

Los campeones del Oeste de la Nacional tendrán descanso en la primera ronda de los playoffs como el segundo clasificado del circuito, detrás de Atlanta. James Outman también bateó jonrón y terminó con tres imparables por los Dodgers, que tienen marca de 10-2 en contra de Colorado este año.

Por los Dodgers, los venezolanos Miguel Rojas de 4-3, con dos carreras anotadas y una impulsada; David Peralta de 4-2, con dos anotadas y una remolcada.

El jonrón de Freeman llegó frente a Justin Lawrence en la octava entrada, en la que se generaron cuatro carreras, elevando su producción de la temporada a 28 cuadrangulares y 101 impulsadas. El pelotero, siete veces elegido al Juego de Estrellas, logró el centenar de remolcadas con Atlanta en 2013 y 2019 y en su primera campaña con los Dodgers en 2022.

Los campeones del Oeste de la Nacional tendrán descanso en la primera ronda de los playoffs como el segundo clasificado del circuito, detrás de Atlanta.

James Outman también bateó jonrón y terminó con tres imparables por los Dodgers, que tienen marca de 10-2 en contra de Colorado este año.

Por los Dodgers, los venezolanos Miguel Rojas de 4-3, con dos carreras anotadas y una impulsada; David Peralta de 4-2, con dos anotadas y una remolcada.

Por los Rockies, los venezolanos Ezequiel Tovar de 4-0; y Elías Díaz de 4-0. El dominicano Elehuris Montero de 4-0.