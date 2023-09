Freeman conecta 59no jonrón de la campaña; Dodgers vencen 6-2 a Gigantes

Freddie Freeman logró su 59no doble de la temporada y anotó con un cuadrangular de tres carreras de J.D. El venezolano Wilmer Flores disparó un cuadrangular y un sencillo productor por los Gigantes, quienes fueron dirigidos por el coach de banca Kai Correa.

En la jornada, San Francisco destituyó al manager Gabe Kapler, a tan sólo tres duelos de que concluyera su cuarta campaña con el equipo.

Freeman pegó un doblete con un out en el sexto inning, para igualar la cifra conseguida por Todd Helton en 2000. Es el mayor número de dobles en las mayores desde 1936 y la séptima cantidad más alta de la historia.Smith fue golpeado por un lanzamiento antes de que Martínez aportara su 33er jonrón, lo que puso fin a la labor del derecho Keaton Winn (1-3). Smith conectó un jonrón de dos carreras en la primera entrada y Freeman bateó un cuadrangular en la tercera.

Lance Lynn (13-11) recibió dos carreras y un par de hits, en una faena de seis innings, que incluyó cuatro ponches y cuatro boletos. Por los Dodgers, los venezolanos David Peralta de 4-0, Miguel Rojas de 2-0. El puertorriqueño Kiké Hernández de 4-0. headtopics.com

Lance Lynn (13-11) recibió dos carreras y un par de hits, en una faena de seis innings, que incluyó cuatro ponches y cuatro boletos.

Por los Dodgers, los venezolanos David Peralta de 4-0, Miguel Rojas de 2-0. El puertorriqueño Kiké Hernández de 4-0.

Por los Gigantes, los venezolanos Flores de 3-2 con una anotada y dos producidas, Thairo Estrada de 4-0. El dominicano Marco Luciano de 3-0.