Florida: Dueño de taller automotriz y cliente inconforme se matan a tiros

Un tiroteo registrado en un taller automotriz de Florida en que murieron dos hombres fue provocado por la insatisfacción de un excliente con el trabajo realizado en su auto hace dos años, indicó la policía el jueves. Ambos hombres murieron más tarde en un hospital. Tras el tiroteo, docenas de agentes de policía acudieron al lugar.

La policía dijo en un email que la evidencia y los testigos indican que Becker sintió que le cobraron de más cuando llevó un vehículo a Stout’s para una reparación en 2021. Regresó al taller el miércoles “con la intención de disparar a la víctima en represalia por lo que consideró como incorrecto”.

El Departamento de Policía de Largo informó que Eugene Frank Becker, de 78 años, llegó al taller Stout’s Automotive en un auto alquilado el miércoles y buscó al propietario del negocio Jodie Stout, de 52 años. Los detectives afirman que Becker sacó una pistola y le disparó a Stout, quien respondió con su propia arma, impactando a Becker varias veces.

Las autoridades agregaron que Becker había estado involucrado recientemente en un accidente automovilístico que lo dejó deprimido, según miembros de la familia.