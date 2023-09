Fiscales secuestran actas electorales en Guatemala

Unidades de la fiscalía secuestraron las actas electorales que registraron el avance del candidato Bernardo Arévalo a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Guatemala, en las que resultó ganador, mientras magistrados intentaban evitar que se las lleven. El Tribunal transmitió en vivo cómo los fiscales y policías empujaban e insultaban a los jueces electorales por su oposición.

La víspera, la fiscalía realizó el cuarto allanamiento a la sede del Tribunal Supremo Electoral en busca de actas de resultados de elecciones.

El magistrado Gabriel Aguilera explicó a la prensa que los fiscales “se llevaron las actas número 4 y 8 elaboradas por la Juntas Receptoras de Votos”, integradas por ciudadanos guatemaltecos que se ofrecen a participar como garantes en el proceso bajó la fiscalización de representantes de partidos políticos que participan en la contienda.

Las actas secuestradas corresponden a todo el proceso electoral en primera vuelta donde los ciudadanos eligieron presidente y vicepresidente, diputados al Congreso, alcaldes locales y diputados al Parlamento Centroamericano, confirmó Aguilera. headtopics.com

