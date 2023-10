FIFA levanta veto a Rusia si sus selecciones se clasifican a mundiales Sub17

El Consejo de la FIFA adoptó la decisión ocho días después que la UEFA, el ente rector del fútbol europeo, provocó una inusual grieta en su comité ejecutivas y federaciones miembros al aceptar el retorno de las selecciones rusas en ambas ramas.

El Consejo de la FIFA adoptó la decisión ocho días después que la UEFA, el ente rector del fútbol europeo, provocó una inusual grieta en su comité ejecutivas y federaciones miembros al aceptar el retorno de las selecciones rusas en ambas ramas. La decisión de la FIFA implican que los equipos rusos podrán disputar sus mundiales de la categoría Sub17 en caso que se clasifiquen a los mismos por medio de los torneos eliminatorias de la UEFA. Según la FIFA, esas selecciones deberá competir bajo el nombre de “Federación Rusa de Fútbol”, en lugar de “Rusia”. También deberán prescindir de la bandera, del himno, del uniforme y del equipamiento oficiales. Los torneos eliminatorios para los próximos campeonatos Sub17 en ambas ramas arrancan este mes. La FIFA confirmó la vigencia hasta el final de la guerra del resto de su veto a los equipos rusos, el cual fue ratificado por el Tribunal de Arbitraje Deportivo. Apenas días después que Rusia invadió a Ucrania en febrero de 2022, la FIFA y la UEFA marginaron a las selecciones y clubes rusos de toda competición internacional. Futuros rivales de los rusos, como Polonia, Suecia y Suiza, habían indicado previamente que no iban a disputar sus partidos. Con una guerra que no tiene visos de acabar, el presidente de la UEFA Aleksander Ceferin se mostró a favor de permitir la participación de los equipos rusos en sus torneos juveniles. Tendrían que jugar sin su bandera, himno, colores nacionales y sólo fuera de casa. La UEFA dijo que “es consciente de que los niños y niñas no deben ser castigados por acciones cuya responsabilidad recae exclusivamente en los adultos'. El Consejo de la FIFA reiteró su condena a la invasión ilegal de Rusia a Ucrania y confirmó la vigencia hasta el final del conflicto del resto de la decisión adoptada el 28 de febrero de 2022.

