Fields y Moore guían a Bears a su 1ra victoria en la campaña, 40-20 sobre Commanders

Horas después de que se anunció el deceso de Butkus, los Bears cortaron una racha de 14 derrotas, que se remontaba a la campaña anterior. No ganaban desde el 24 de octubre de 2022. Y lo lograron luego de que un receptor se fue al exilio, su coordinador defensivo perdió el empleo y el equipo desperdició una ventaja de 21 puntos la semana anterior.

Horas después de que se anunció el deceso de Butkus, los Bears cortaron una racha de 14 derrotas, que se remontaba a la campaña anterior. No ganaban desde el 24 de octubre de 2022. Y lo lograron luego de que un receptor se fue al exilio, su coordinador defensivo perdió el empleo y el equipo desperdició una ventaja de 21 puntos la semana anterior. Todo eso quedó atrás durante este duelo. Fields completó cuatro pases de touchdown para igualar la mayor marca de su carrera, establecida la semana anterior. Esta vez, sus números redituaron un triunfo, y Chicago (1-4) se olvidó temporalmente de todos sus problemas dentro y fuera del terreno. Fields lanzó para 282 yardas y corrió para otras 57, incluido un acarreo para primero y 10 al final del tercer periodo, tras un centro demasiado alto. Moore aportó 137 yardas mediante sus recepciones tan sólo en la primera mitad. Se convirtió en el primer jugador de Chicago en rebasar las 125 antes del intermedio al menos desde 2000, y finalizó con ocho atrapadas.

