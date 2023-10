Tim Wakefield, el especialista nudillero del cuerpo de lanzadores de los Medias Rojas que se redimió tras permitir un jonrón ante los Yanquis que puso a una postemporada en 2003 y luego se destacó para que Boston rompiera su maleficio...

Los Medias Rojas informaron sobre el deceso en un comunicado el domingo.

Read more:

latimes »

Red Sox say retired pitcher Tim Wakefield dies at 57Tim Wakefield retired in 2011 with 200 career wins.

Falleció Tim Wakefield, el pitcher que reinventó su carrera y a los Medias Rojas como nudilleroTim Wakefield, el especialista nudillero del cuerpo de lanzadores de los Medias Rojas que se redimió tras permitir un jonrón ante los Yanquis que puso a una postemporada en 2003 y luego se destacó para que Boston rompiera su maleficio al conquistar la Serie Mundial al ganar la Serie Mundial al año…

Former Red Sox knuckleballer Tim Wakefield dies at 57Tim Wakefield, the knuckleballing workhorse of the Red Sox pitching staff who bounced back after giving up a season-ending home run to the Yankees in the 2003 playoffs to help Boston win its curse-busting World Series title the following year, has died. He was 57.

Red Sox legend Tim Wakefield dies at 57 after battle with brain cancerThe Red Sox announced his death in a statement Sunday.

Former Red Sox pitcher Tim Wakefield dead at 57Tim Wakefield, who spent 29 with the Red Sox organization as a player, broadcaster and community leader, died at the age of 57, the club announced Sunday.

Tim Wakefield, knuckleball-throwing Red Sox pitcher who won 2 World Series, dies at 57Tim Wakefield, the knuckleballing workhorse of the Red Sox pitching staff who bounced back after giving up a season-ending home run to the Yankees in the...

Tim Wakefield, el especialista nudillero del cuerpo de lanzadores de los Medias Rojas que se redimió tras permitir un jonrón ante los Yanquis que puso a una postemporada en 2003 y luego se destacó para que Boston rompiera su maleficio al conquistar la Serie Mundial al ganar la Serie Mundial al año siguiente, ha fallecido. Tenía 57 años de edad.

Los Medias Rojas informaron sobre el deceso en un comunicado el domingo.

Wakefield padecía un cáncer cerebral, según su excompañero Curt Schilling, quien reveló la enfermedad en un podcast la semana pasada. Wakefield recibió múltiples muestras de simpatía. Los Medias Rojas confirmaron que estaba enfermo pero declinaron entrar en detalles debido a que Wakefield pidió privacidad.Seleccionado por los Piratas como un primera base que fijó récords de jonrones en la universidad, Wakefield se convirtió en pitcher tras aprender el uso de la bola de nudillos en las ligas menores. Al depender de un lanzamiento de antaño que había sido descartado, acabó acreditándose 200 victorias en las mayores, incluyendo 186 con los Medias Rojas, quedando únicamente por detrás de Cy Young y Roger Clemens en la lista histórica del club.