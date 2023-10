Fallece Dick Butkus, el temible linebacker de Bears, miembro del Salón de la Fama

La acompañaba el titular: “El hombre más temido en este deporte”. Y los rivales de Butkus pueden testificar que ese encabezado no era una exageración. Después de todo, Butkus les propinó una buena dosis de golpes durante años. Butkus, linebacker intermedio de los Bears de Chicago, falleció el jueves, anunció el equipo.

La acompañaba el titular: “El hombre más temido en este deporte”. Y los rivales de Butkus pueden testificar que ese encabezado no era una exageración. Después de todo, Butkus les propinó una buena dosis de golpes durante años. Butkus, linebacker intermedio de los Bears de Chicago, falleció el jueves, anunció el equipo. El exjugador, cuya velocidad y ferocidad fijó los estándares de su posición en la era moderna, tenía 80 años. De acuerdo con un comunicado de los Bears, la familia de Butkus confirmó que el exdeportista murió mientras dormía en su casa en Malibu, California. Butkus fue seleccionado como miembro del equipo ideal All-Pro en cinco ocasiones. Se le eligió al Pro Bowl en ocho de sus nueve campañas, antes de que una lesión de rodilla lo obligara al retiro a los 31 años. Se le votó como miembro del Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional en 1979, su primer año de elegibilidad, y se le considera todavía uno de los mejores jugadores defensivos en la historia de la liga. “Dick Butkus fue un fiero y apasionado competidor que ayudó a definir la posición de linebacker como uno de los grandes de la NFL en toda la historia. La intuición, rudeza y virtudes atléticas de Dick lo convirtieron en el modelo de linebacker, cuyo nombre será vinculado por siempre con esta posición y con los Bears de Chicago', dijo el comisionado de la NFL Roger Goodell en un comunicado. “Recordaremos también a Dick como un defensor de exjugadores, de jugadores a todos los niveles de este deporte durante años”. Un minuto de silencio se guardó en memoria de Butkus antes de que los Bears enfrentaran a los Commanders de Washington en el encuentro del jueves por la noche. Butkus supo explotar su imagen como el tipo más rudo. Emprendió una larga segunda carrera como comentarista deportivo, actor en películas y series de televisión, así como personaje buscado para publicitar distintos productos, desde anticongelante hasta cerveza. Ya fuera que el libreto tuviera un tono de comedia o drama, Butkus solía recurrir a la interpretación de sí mismo, presentando frecuentemente un contraste entre su imagen intimidadora y una personalidad más bien amable. “Yo no saldría a lesionar a nadie en forma deliberada”, respondió Butkus en forma poco convincente cuando se le preguntó sobre su reputación en el campo. “A menos que fuera algo importante, ¿saben?, como un partido de la liga o algo”. Butkus fue el raro deportista profesional que realizó toda su carrera cerca de su lugar de origen. Fue linebacker, fullback y pateador en la secundaria Chicago Vocational High, y acudió a la Universidad de Illinois. Nacido el 9 de diciembre de 1942, como el menor de ocho hijos, creció en el sur de la ciudad y era seguidor de los Cardenales de Chicago, rivales de los Bears. Pero después de ser reclutado en la primera ronda del draft de 1965 por los Bears y los Broncos de Denver —entonces miembros de la hoy desaparecida American Football League, Butkus optó por seguir en Chicago y jugar para el entrenador George Hallas, fundador de la NFL.

