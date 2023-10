Expresidente de las Maldivas es llevado a arresto domiciliario

Yameen está en prisión por sobornos y lavado de dinero cometidos durante su presidencia de 2013-2018. El traslado a arresto domiciliario fue ordenado por el presidente Ibrahim Mohamed Solih a solicitud del presidente electo Mohamed Muiz.

Muiz se juramentará en el cargo el 17 de noviembre. La comisión electoral difundió el domingo los resultados oficiales de la segunda vuelta electoral celebrada el sábado, según los cuales Muiz obtuvo el 54,04% de los votos y Solih 45,96%. La primera vuelta se celebró en septiembre, pero ninguno de los ocho candidatos consiguió más de 50%.Las elecciones fueron consideradas prácticamente un referéndum sobre cuál potencia regional — China o India — tendría más influencia en las Maldivas, un archipiélago en el océano Índico ubicado estratégicamente en medio de una ruta comercial entre oriente y occidente.

Muiz, considerado pro-China, prometió expulsar a las tropas indias y equilibrar las relaciones comerciales del país, que según dice están inclinadas hacia India.

India, país donde viven muchos maldivos, considera las Maldivas como dentro de su zona de influencia mientras que China incluyó a las Maldivas en su Iniciativa e del Cinturón y Ruta de la Seda cuando Yameen era presidente. Ese es un proyecto para construir ferrovías, puertos y carreteras y expandir el comercio – y la influencia china— por Asia, África y Europa.

El primer ministro indio Narendra Modi felicitó a Muiz por su victoria electoral.

“India sigue comprometida a la fortalecer la relación bilateral entre India y las Maldivas e impulsar la cooperación general en la región del océano Índico”, dijo Modi en X (antes Twitter).

Estados Unidos también ha felicitado a Muiz, afirmando que los dos países tienen una fuerte relación basada en el respeto mutuo y los intereses compartidos.