Expertos de la ONU muestran preocupación por altos registro de detenciones preventivas en México

Un grupo de expertos de Naciones Unidas manifestó el viernes preocupación por los altos registros de detenciones preventivas prolongadas en México y alertó que esa situación alcanzó a los migrantes y ocasionó que durante el primer semestre de este año se detuviera a más de 240.000 extranjeros. “Es preocupante que la detención preventiva, excesivamente prolongada, es común entre todas las personas detenidas”, afirmó el grupo en un informe que ofrecieron el viernes al final de su visita.

Reiteraron los cuestionamientos de Naciones Unidas a la prisión preventiva oficiosa que se aplica en México, que también fue objetada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando instó a las autoridades mexicanas a ajustar sus leyes en esa materia para cumplir con los estándares internacionales.

En México hay dos formas de prisión preventiva: la que se declara de oficio con algunos delitos de forma obligatoria o automática y la justificada, que se da cuando el fiscal la solicita al juez por considerar que un detenido es peligroso para la sociedad o podría evadirse de la justicia.

En sus observaciones preliminares el grupo, integrado por tres especialistas, señaló que para el 2022 había 90.000 personas en detención preventiva, de las cuales cerca de la mitad estaban bajo detención preventiva oficiosa.

