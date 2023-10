Estudiantes haitianos tocan baterías y guitarras para huir del hambre y la violencia de pandillas

Evitaron autos, motocicletas y territorio controlado por las pandillas cuya violencia llevó esta semana al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a aprobar el despliegue de una fuerza armada multinacional. Una vez llegó a la escuela que ofrece las clases, Woodberson, de 11 años, no pensó mucho en cómo en ocasiones apenas come una vez al día.

Woodberson y otros jóvenes músicos de un programa musical con financiamiento estadounidense se niegan a que sus circunstancias dicten su futuro, algo que les ayuda a ellos y a sus padres.

La tradición musical haitiana va desde la rara al compas y el mizik rasin, o música de raíces. Los maestros y estudiantes del programa deciden juntos qué música tocarán, escogida entre géneros como compas, reggae, rock, o temas latinos o africanos.

“La música transforma”, dijo Mickelson Pierre, que aprendió a tocar la guitarra en el programa y ahora enseña. “Es algo extraordinario, y lleva a la paz mental”. Woodberson querría tener su propia batería, pero su padre apenas puede permitirse alimentar a sus cuatro hijos pese a su trabajo de cartero. Su esposa, Nelise Chadic Seïde, es lavandera y sufre anemia, de modo que a menudo se siente débil. No tienen dinero para su tratamiento ni para tres comidas al día, pero dan gracias de no estar muriéndose de hambre. headtopics.com

Otro grupo que no se quedó atrás fue PMF, siglas de Disfruten la música femenina. Es una banda de chicas formada después de que una banda mixta decidiera que sólo quería a los chicos y expulsara a las niñas. Tocaron después de Woodberson y empezaron con “Como la flor”, de la asesinada cantante tejana Selena Quintanilla.

Los alumnos pueden elegir cualquier instrumento. Hay 90 guitarras disponibles, 62 teclados, 24 bajos, 15 maracas, cinco ukeleles, dos panderetas y un par de cencerros.

