Enviado ONU destaca el compromiso de Petro con reformas rurales y la paz en su 1er año de gobierno

Pero Carlos Ruiz Massieu condenó el asesinato de cerca de 400 excombatientes que firmaron un acuerdo de paz en 2016 y pidió “medidas urgentes y concretas de las autoridades para su protección, además de la de líderes sociales y defensores de los derechos humanos”.

) para conseguir la paz total en todo el territorio nacional y para aliviar el impacto humanitario de la violencia armada y criminal”, dijo Leyva. El gobierno reconoce que esto debería ir de la mano con la puesta en marcha de su Plan de Desarrollo Nacional, manifestó.

Rusia pierde intento de regresar al Consejo de DDHH de la ONURusia perdió el martes en su intento por recuperar su asiento en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en una votación en la Asamblea General que el año pasado votó para suspender a Moscú por la invasión a Ucrania.

Rusia se queda fuera del Consejo de Derechos Humanos de la ONURusia se quedó fuera este martes del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, al que esperaba regresar tras haber sido expulsado en 2022 por su invasión de Ucrania.

La ONU pide contener el 'contagio' por el fuego cruzado en la frontera de Israel y LíbanoEl secretario general de la ONU, António Guterres, expresó este miércoles su preocupación por el fuego cruzado en la Línea Azul, la frontera entre Israel y Líbano, y llamó a 'todas las partes y a quienes tienen influencia' sobre ellas a contener un 'contagio' de las hostilidades.

El embajador palestino en la ONU pide un alto el fuego y advierte de 'catástrofe' en GazaEl embajador palestino en la ONU, Riyad Mansour, reclamó este miércoles un alto el fuego con Israel para que pueda entrar ayuda humanitaria en la Franja de Gaza, que está sometida a un bloqueo total, y así 'evitar una catástrofe inminente' para su población.

