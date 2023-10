Elton John y Chris Stapleton estarán en la ceremonia del Salón de la Fama del Rock & Roll

Están las estrellas de rock y luego está Ringo Starr, baterista de los Beatles, solista galardonado, fotógrafo, narrador, actor y activista.

La institución con sede en Cleveland también incorporará a The Spinners, Rage Against the Machine, DJ Kool Herc, Link Wray, Al Kooper y Bernie Taupin, coautor de toda la vida de Elton John. La ceremonia de incorporación tendrá lugar en el Barclays Center de la ciudad de Nueva York.

Documental ‘Carlos’ es un retrato amoroso y respetuoso de Santana Algunas de las imágenes más poderosas de la película son videos caseros viejos que el mismo Santana grabó

Read more:

latimes »

Rock & Roll Hall of Fame ceremony live this year, with Elton John and Chris Stapleton performingElton John, Brandi Carlile, Dave Matthews, H.E.R., Chris Stapleton, St. Vincent and New Edition will perform at this fall's Rock & Roll Hall of Fame

Jets’ Quinnen Williams on Chris Jones: “Training with him helped me become the player I am”FLORHAM PARK -- Quinnen Williams is well on his way to becoming one of the most dominant defensive forces in the NFL for the New York Jets. His All-Pro season

Chris Pine's Kirk Was Almost Star Trek's Youngest Admiral & It'd Be A DisasterChris Pine's Admiral Kirk would be bored rigid.

Chris Hadfield Has Major Praise for F9: The Fast Saga's Space SequenceAstronaut Chris Hadfield says there's one part of space travel F9 'portrayed so well.'

Flames executive Chris Snow dies at age 42 after ‘catastrophic brain injury’Flames executive Chris Snow died Saturday after a “catastrophic brain injury” after suffering cardiac arrest earlier this week, his wife said. He was 42.

Están las estrellas de rock y luego está Ringo Starr, baterista de los Beatles, solista galardonado, fotógrafo, narrador, actor y activista.Los incorporados este año incluyen a Missy Elliott, Willie Nelson, Sheryl Crow, Chaka Khan, el creador de “Soul Train” Don Cornelius, Kate Bush y el fallecido George Michael.

La institución con sede en Cleveland también incorporará a The Spinners, Rage Against the Machine, DJ Kool Herc, Link Wray, Al Kooper y Bernie Taupin, coautor de toda la vida de Elton John.

La ceremonia de incorporación tendrá lugar en el Barclays Center de la ciudad de Nueva York.

Documental ‘Carlos’ es un retrato amoroso y respetuoso de Santana

Algunas de las imágenes más poderosas de la película son videos caseros viejos que el mismo Santana grabó

Los nominados fueron votados por más de 1.000 artistas, historiadores y profesionales de la industria musical. Los fans podían votar en línea o en persona en el museo del salón, y los cinco artistas más votados por el público estaban incluidos en una “boleta de fanáticos” que se contaba con las otras boletas profesionales.