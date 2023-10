El Supremo rechaza un caso que pedía impedir a Trump ser candidato a presidente

El caso fue presentado por John Anthony Castro, un desconocido aspirante a candidato republicano a la presidencia, quien demandó a Trump a principios de este año en base a una disposición de la 14 Enmienda de la Constitución.La decisión del máximo tribunal se conoce el día en que ha comenzado el juicio civil en su contra por fraude continuado durante años en la Organización Trump, un caso impulsado por la Fiscalía del estado de Nueva York.

En Georgia afronta un caso por la presunta injerencia en las elecciones de 2020; en Nueva York, el proceso por los pagos irregulares que hizo durante la campaña de 2016 para silenciar a la actriz porno Stormy Daniels por un “affaire” que habían tenido en el pasado.

El caso civil, presentado por la secretaria de Justicia de Nueva York, Letitia James, acusa al magnate y empresario convertido en político y a su compañía de engañar a bancos, aseguradoras y otros al tergiversar habitualmente su riqueza en los estados financieros. headtopics.com

Trump's civil fraud trial in New York begins Monday. Here's what to know about the case.Former President Donald Trump, sons Donald Trump Jr. and Eric Trump, and the Trump Organization are fighting a $250 million lawsuit alleging widespread fraud.

El caso fue presentado por John Anthony Castro, un desconocido aspirante a candidato republicano a la presidencia, quien demandó a Trump a principios de este año en base a una disposición de la 14 Enmienda de la Constitución.

Esta afirma que cualquier funcionario estadounidense que jure respetar la Constitución de los Estados Unidos está descalificado para ocupar un cargo futuro si “participó en una insurrección o rebelión o ha prestado ayuda a los insurrectos”.El Supremo decidió no aceptar la impugnación y desestimó el caso sin ningún comentario ni votación registrada, informó la CNN.

Este caso es independiente de otras impugnaciones similares de la contra Trump en los estados de Minnesota y Colorado, cuyos juicios están programados para finales de este año.

El expresidente se ha personado en el tribunal de Nueva York, en medio de un fuerte dispositivo de seguridad, y ha afirmado a los medios que se trata de una “continuación de la caza de brujas” contra él.

Esta demanda civil no está relacionada con los cuatro procesos penales que enfrenta el primer expresidente de la historia de Estados Unidos que ha sido imputado.

En Florida se enfrenta a la justicia por haberse llevado a su mansión en Mar-a-Lago papeles clasificados cuando dejó la Casa Blanca en enero de 2021 y, por último, debe responder en Washington al asalto al Capitolio de 2021, en el que sus simpatizantes intentaron interrumpir el proceso legislativo para certificar la victoria de Biden en 2020.

