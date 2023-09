El papa Francisco crea 21 nuevos cardenales; incluidas figuras clave en el Vaticano

El papa Francisco creó el sábado 21 nuevos cardenales en una ceremonia llena de rituales, incluidas figuras clave en el Vaticano y en el campo que ayudarán a implementar sus reformas y cimentar su legado mientras entra en una nueva fase crucial en la gestión de la Iglesia Católica. En sus instrucciones a los nuevos cardenales al inicio del servicio, Francisco dijo que su variedad y diversidad geográfica servirían a la iglesia como músicos en una orquesta, donde a veces tocarán solos y otras veces en...

Entre los nuevos cardenales se encuentran el recién nombrado y controvertido prefecto de la Doctrina de la Fe, el argentino Víctor Manuel Fernández, y el misionero nacido en Chicago ahora responsable de investigar a los candidatos a obispo en todo el mundo, Robert Prevost.

También ingresaron al exclusivo club los embajadores del Vaticano en Estados Unidos e Italia, dos importantes puestos diplomáticos donde la Santa Sede tiene un gran interés en reformar la jerarquía eclesiástica.

