Sanjay Chauhan vio este año cómo las lluvias del monzón se abatían sobre su casa y su granja en el Himalaya indio con una magnitud y una intensidad que nunca había experimentado antes. La devastación de la temporada del monzón de este año en India, que dura de junio a septiembre, ha sido significativa: 428 personas han muerto y los daños a la propiedad ascendieron a 1.

420 millones de dólares desde junio en Himachal Pradesh, según las estimaciones del gobierno local.El cambio climático provocado por la humanidad está haciendo que las lluvias sean más extremas en la región, y los científicos advierten que los estados del Himalaya deben esperar más temporadas intensas e impredecibles como esta. Pero los daños también se ven agravados porque los promotores de bienes raíces ignoran las regulaciones medioambientales y normas urbanísticas cuando construyen en zonas propensas a inundaciones y terremotos, según expertos locales y ambientalistas.

Los daños a la propiedad en Himachal Pradesh este año sumaron más que en los cinco años anteriores juntos. Otras regiones también sufrieron fuertes pérdidas en cuanto a vidas, propiedades y cultivos, incluidos el estado vecino de Uttarakhand, Delhi y la mayoría de los estados en el norte y el oeste de India.

Read more:

sdut »

India vs. England Cricket World Cup warmup is a washoutIndia’s Cricket World Cup warmup game against defending champion England was a washout without a ball being bowled.

Citing lack of India's support, Afghan embassy shuts mission in New DelhiAfghan Embassy in Indian capital decides to permanently cease operations, citing lack of support from India, reduction in staff and resources, and absence of legitimate government in Kabul.

India complains to UK after Sikhs 'confront' diplomat in ScotlandScottish Sikh group says 'misinformation & fake news' has been spread regarding peaceful protest objecting to envoy Vikram Doraiswami's visit to Sikh gurdwara in Glasgow.

Pakistan blames India's spy agency RAW as blast toll nears 60Death toll from bombing in southwestern Balochistan province climbs as more critically wounded patients die, officials say, while interior minister claims 'RAW is involved in the suicide attack.'

Afghan Embassy closes in India citing a lack of diplomatic support and personnelThe Afghan Embassy says it is closing in New Delhi from Sunday due to a lack of diplomatic support in India and the absence of a recognized government in Kabul.

Afghan Embassy closes in India citing a lack of diplomatic support and personnelThe Afghan Embassy says it is closing in New Delhi from Sunday due to a lack of diplomatic support in India and the absence of a recognized government in Kabul