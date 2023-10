Mismo caso para José Altuve, Justin Verlander y los vigentes campeones Astros de Houston – quienes ganaron el banderín de la división Oeste de la Liga Americana en el último día de la temporada – al igual que los Dodgers de...

En la Americana, los sextos clasificados Azulejos de Toronto visitarán a los terceros Mellizos de Minnesota, y los quintos Rangers de Texas viajarán a casa de los cuartos Rays de Tampa Bay. En la Nacional, figuran los sextos Diamondbacks de Arizona ante los terceros Cerveceros de Milwaukee, y los quintos Marlins de Miami ante los Filis de Filadelfia.Los Diamondbacks vuelven a la postemporada por primera vez desde 2017, a pesar de caer en sus últimos cuatro juegos de la temporada regular. El veloz novato Corbin Carroll lidera una alineación versátil, mientras que el diestro Zac Gallen está entre los candidatos al premio Cy Young de la Liga Nacional. La alineación de los Cerveceros es comandada por Christian Yelich, el Jugador Más Valioso del 2018, y su rotación de lanzadores cuenta con un sólido trio conformado por Corbin Burnes, Brandon Woodruff y el dominicano Freddy Peralta.

El béisbol de octubre entra en escena con una llave de 12 equipos; La postemporada inicia el martesEl venezolano Ronald Acuña Jr., Matt Olson y el fuerte bateo de los Bravos de Atlanta se han hecho acreedores de unos días adicionales de descanso y relajación, tras los 162 juegos de temporada regular en las Grandes Ligas.

Mismo caso para José Altuve, Justin Verlander y los vigentes campeones Astros de Houston – quienes ganaron el banderín de la división Oeste de la Liga Americana en el último día de la temporada – al igual que los Dodgers de Los Ángeles y la admirable historia de los Orioles de Baltimore.Los enfrentamientos de la postemporada de las Grandes Ligas están definidos, con los duelos por el comodín de la Liga Americana y la Liga Nacional arrancando el martes. Es el segundo año con el nuevo formato de octubre, que incluye una primera ronda con series al mejor de tres, con todos los juegos disputándose en casa del mejor clasificado.

En la Americana, los sextos clasificados Azulejos de Toronto visitarán a los terceros Mellizos de Minnesota, y los quintos Rangers de Texas viajarán a casa de los cuartos Rays de Tampa Bay. En la Nacional, figuran los sextos Diamondbacks de Arizona ante los terceros Cerveceros de Milwaukee, y los quintos Marlins de Miami ante los Filis de Filadelfia.Los Diamondbacks vuelven a la postemporada por primera vez desde 2017, a pesar de caer en sus últimos cuatro juegos de la temporada regular. El veloz novato Corbin Carroll lidera una alineación versátil, mientras que el diestro Zac Gallen está entre los candidatos al premio Cy Young de la Liga Nacional. La alineación de los Cerveceros es comandada por Christian Yelich, el Jugador Más Valioso del 2018, y su rotación de lanzadores cuenta con un sólido trio conformado por Corbin Burnes, Brandon Woodruff y el dominicano Freddy Peralta.Los Marlins lidiaron con el mal tiempo en Nueva York durante el empuje final que les llevó a conseguir su comodín. El venezolano Luis Arráez ganó el título de bateo en la Nacional con promedio de .354, mientras que el zurdo venezolano Jesús Luzardo y Braxton Garrett encabezan la rotación ante la ausencia del as dominicano Sandy Alcántara, debido a una lesión que lo mantendrá fuera lo que resta de la temporada. Los Filis intentan regresar a la Serie Mundial – la cual perdieron ante los Astros el año pasado – y cuentan con una alineación profunda con Bryce Harper, Kyle Schwarber, Nick Castellanos y Trea Turner.Los Azulejos son un difícil sexto clasificado, con una de las alineaciones más profundas en las Grandes Ligas, incluyendo a Bo Bichette, Vladimir Guerrero Jr., Matt Chapman, George Springer, y Whit Merrifield. También tienen profundidad en el montículo con Chris Bassitt, José Berríos, Kevin Gausman y Yusei Kikuchi. Los Mellizos fácilmente fueron los mejores en la débil división central de la Americana. Esperan que jugadores como el campocorto Carlos Correa y el tercera base Royce Lewis puedan regresar saludables tras sufrir lesiones en las últimas semanas de la temporada.Los Rangers están liderados por un cuadro interior estelar conformado por Marcus Semien y Corey Seager, que podrían terminar entre los primeros cinco de las votaciones a Jugador Más Valioso en la Liga Americana. El jardinero cubano Adolis García también tuvo un gran año. Su rotación de lanzadores no cuenta con la mayoría de sus grandes nombres, pero se ha visto estable con Dane Dunning, Andrew Heaney y Nathan Eovaldi. Los Rays fueron el equipo más encendido en las primeras semanas de la temporada, pero fueron alcanzados por los Orioles a mitad de temporada. Su balanceada alineación incluye al cubano Yandy Díaz, al mexicano Isaac Paredes, y al cubano-mexicano Randy Arozarena. Zach Eflin y Tyler Glasnow encabezan su cuerpo de lanzadores.Comentario: Canelo demuestra diferencia de peso y nivel en noche inspirada ante Charlo

Al desmantelar a Jermell Charlo durante toda la contienda, se vio no solamente mucha diferencia en la potencia de los puños de Canelo, sino también en talento y experiencia.

Mahomes y los Chiefs resisten para vencer a los Jets, con Rodgers y Swift observando

Falleció Tim Wakefield, el pitcher que reinventó su carrera