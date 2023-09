El acuerdo contractual provoca lágrimas de alegría a los escritores de Hollywood y alivio a una ciudad marcada por las huelgas

'Los escritores de 'The Marvelous Mrs. Maisel,' 'Primo' and 'Abbott Elementary' reaccionan ante el acuerdo tentativo que pone fin a una amarga huelga. Mientras tanto, en un servicio Kol Nidre del distrito de Fairfax que marcaba la víspera de Yom Kipur, un rabino dio la noticia a los fieles.

La huelga no ha terminado oficialmente y los miembros de la WGA aún no han sido autorizados a regresar a trabajar, pero el "En cambio, si puede, lo alentamos a unirse a los esta semana", dijo el comité.

Mientras tanto, en un servicio Kol Nidre del distrito de Fairfax que marcaba la víspera de Yom Kipur, un rabino dio la noticia a los fieles.

“Aparentemente, mientras rezamos, se llegó a un acuerdo tentativo y la huelga de escritores parece estar terminando”, dijo el rabino a su rebaño, creando un momento inesperadamente alegre en un proceso que de otro modo sería sombrío.

Cientos de feligreses vestidos de blanco, muchos de los cuales trabajan en cine y televisión, estallaron en aplausos mientras hablaba.

Celebraciones de todo tipo comenzaron a estallar por toda la ciudad. Poco antes de las 21.30 horas, se escucharon cánticos de “¡WGA! ¡WGA!” estalló en el atestado patio del bar Idle Hour de North Hollywood, al que acudieron cientos de escritores.

Muchos lucían camisetas azules de la WGA adornadas con el logo del sindicato y levantaban los puños y bebían en el aire, animando, abrazándose y tomando fotos grupales para conmemorar la noche.

El escritor y productor Mark Rozeman, capitán de huelga en el lote de NBCUniversal cuyos créditos incluyen “The Good Doctor”, fue uno de los primeros en llegar a Idle Hour mientras la noticia de las celebraciones por toda la ciudad se extendía rápidamente. Mirando a su alrededor con una sonrisa, describió el sentimiento: “Eufórico”.

Rozeman conducía cuando recibió un correo electrónico alertando a los capitanes de huelga que el anuncio era inminente. “Me detuve a un lado de la carretera para leerlo y asegurarme de que era correcto. … Fue como si me hubieran quitado un peso de encima”.

Mientras Rozeman hablaba, alguien entre la multitud del bar gritó: “¡Ganamos! ¡Ganamos!” y fue rápidamente respondido con gritos y ovaciones.

“Ha tardado mucho en llegar y sabíamos que eventualmente llegaría”, dijo Rozeman, “pero verlo escrito se siente muy surrealista y todos estamos increíblemente felices”.

Los empleados del Times Jen Yamato, Wendy Lee, Meg James, Julia Wick, Jonah Valdez, Jevon Phillips, Dakota Smith y Carlos De Loera contribuyeron a este informe.