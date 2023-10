Ecuador: Testigo identifica a autor intelectual de asesinato de Fernando Villavicencio

El Ministerio Público señaló en un comunicado en la red social X, antes Twitter, que el testigo — de quien se reservó su identidad y relación con el caso — declaró “bajo juramento” los preparativos y montos que ofrecieron los autores intelectuales.

Lo anterior luego de que entre viernes y sábado seis colombianos que fueron arrestados pocas horas después del crimen fueron asesinados en la Penitenciaría del Litoral, y otro en una cárcel de Quito, en circunstancias que no se han hecho públicas.

