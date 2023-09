Ecuador: Despliegan operativos simultáneos en peligrosa ciudad y cárcel de Guayaquil

Las autoridades ecuatorianas desplegaron el sábado a unos 2.000 militares y policías en la ciudad costera de Durán y en la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, en operativos simultáneos ordenados tras la prolongación de un estado de excepción carcelario y como parte de los esfuerzos por… Las autoridades ecuatorianas desplegaron el sábado a unos 2.

000 militares y policías en la ciudad costera de Durán y en la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, en operativos simultáneos ordenados tras la prolongación de un estado de excepción carcelario y como parte de los esfuerzos por contrarrestar los altos índices de criminalidad en el país.

En Durán, vecina de Guayaquil y con unos 300.000 habitantes, los crímenes se han disparado en las últimas semanas y ya se contabilizan más de 200 en lo que va de 2023, según cifras oficiales. Sólo en la zona 8, que comprende Durán, Guayaquil y Samborondón, se concentra más del 40% del total de homicidios ocurridos en todo el país, entre enero y agosto, de acuerdo a esas estadísticas.

US quietly strikes deal to send military to Ecuador amid drug cartel explosionEXCLUSIVE — The Biden administration has quietly entered into agreements with Ecuador that will allow the United States to send in military forces, both on land and off the coast of the South American country, which has been heavily affected by drug cartels operating in the region.

US Strikes Deal to Deploy Military in EcuadorThe Biden administration has forged confidential pacts with Ecuador, opening the door for the deployment of U.S. military forces, both on land and the sea of the South American nation.

Fiscales secuestran actas electorales en GuatemalaUnidades de la fiscalía secuestraron las actas electorales que registraron el avance del candidato Bernardo Arévalo a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Guatemala, en las que resultó ganador, mientras magistrados intentaban evitar que se las lleven.

Feministas argentinas advierten a Milei que defenderán sus derechos en las callesEl movimiento feminista volvió a las calles de Argentina.

Las Vegas hospitality workers overwhelmingly permit union to call strike against hotels, casinosThe Culinary Workers Union, which represents 60,000 workers, says 95% of members who voted Tuesday approved the authorization.