Ecuador candidates close campaigning ahead of Sunday vote

Ecuadorean presidential candidate Luisa Gonzalez waves Ecuador's flag as vice presidential candidate Andres Arauz looks on during a campaign rally, in Quito, Ecuador October 11, 2023. REUTERS/Karen Toro/File PhotoBanana heir Noboa, 35, has led recent polling, though some surveys put voting intention for him and Gonzalez within the margin of error.

Noboa closed campaigning in Quito on Wednesday with a caravan around the city, though a technical issue with his flight from Guayaquil significantly delayed his agenda. He is expected to hold a rally in Santa Elena on Thursday evening.

"Our proposals are very clear and that's why we have the confidence of the majority of the Ecuadorean people, the majority of young people," Noboa said on social media. Gonzalez, who won 34% of the vote in the first round and is a protégé of former President Rafael Correa, asked her supporters to "care for votes in every corner of the country. headtopics.com

Luisa González, heredera del proyecto de Correa, se exhibe familiar y devota en balotaje de EcuadorLuisa González dejó a un costado su lado político y se inclinó por mostrar una versión más familiar, religiosa y cotidiana.

Termina atípica campaña presidencial en medio de la incertidumbre ante los resultados en EcuadorUna atípica campaña presidencial con miras al balotaje del próximo domingo en Ecuador para reemplazar al presidente Guillermo Lasso, termina el jueves en medio de un clima de incertidumbre tanto por los resultados como por el ambiente de inseguridad generalizada que vive la nación andina.

González y Noboa aprietan el acelerador y cierran sus campañas electorales en QuitoLos candidatos presidenciales de Ecuador Luisa González y Daniel Noboa aprovecharon el miércoles las últimas horas de campaña electoral para acercarse a los votantes de la capital, en un intento de convencer a los indecisos en la recta final antes del balotaje del domingo.

Ecuador presidential hopefuls pledge action on ports, where bananas hide cocainePresidential candidates in Ecuador are pledging to use the military to crack down on drug exports from the country's ports, where over half of banana shipments flagged as suspicious and searched by authorities hide packages of cocaine.

