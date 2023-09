Dueños de Liverpool venden paquete minoritario a fondo de inversión de Nueva York

Dynasty Equity, una firma de inversión privada con sede en Nueva York, adquirió un porcentaje minoritario del Liverpool, anunció el jueves el club de la Liga Premier. El Liverpool no dio a conocer los detalles financieros de la negociación o el monto preciso adquirido por Dynasty, pero medios británicos indicaron que la firma inyectará al menos 100 millones de dólares en el club.

“Nuestro compromiso a largo plazo con Liverpool está más firme que nunca”, señaló el presidente de FSG, Mike Gordon, en un comunicado. “Siempre hemos dicho que si se encuentra un socio de inversión que es el adecuado para Liverpool, entonces aprovecharíamos la oportunidad para asegurar la fortaleza financiera a largo plazo y futuro crecimiento” del club.

Fenway Sports Group (FSG), consorcio propietario del seis veces campeón de Europa, informó el año pasado que estaba abierto a vender acciones, lo cual provocó conjeturas sobre una posible venta total.

El Liverpool indicó que la inversión se empleará “primordialmente” para pagar deudas a los bancos, que se asumió durante la pandemia de COVID-19, además de otros gastos en el estadio Anfield, el predio de entrenamientos y fichajes realizados durante el último mercado de pases.